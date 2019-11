5

Code Restaurant

Dronning Eufemias gate 18

Telefon: 922 22 700

Mat: 5

Meny: 5

Miljø: 4

Service: 5

Prisnivå: 4



Bjørvika har på kort tid plassert seg i øvre sjikt hva angår gode matopplevelser. Brasserie Rivoli, Nodee, Stock, Vaaghals og etter hvert Maaemo er bare noen av restaurantene som bør trekke folk i retning Barcode og omegn. Sist ut er Code, som åpnet dørene i slutten av oktober.

Vi besøker Code en onsdag kveld. Omtrent 13 gjester, inkludert oss, har funnet seg til rette i dette ferske påfunnet fra den samme gjengen som står bak Vaaghals 130 meter vestover i Dronning Eufemias gate.

Restauranten preges av mørke, brente toner. Høyt under taket, moderne, stilrent, samtidig som inspirasjonen fra det klassiske kommer tydelig fram i valg av møblement og øvrig interiør.

Menyen er god og variert, samtidig som man har en fornuftig begrensning i antall retter. Vi velger å gå for en satt selskapsmeny, bestående av forrett, hovedrett, ost og dessert.

Kveldens første vin, en organisk Dreissigacker Riesling Trocken, starter showet. Etter noe tid kommer et knallgodt selleribrød på bordet. Vi skulle gjerne hatt enda mer tid til brødet før forretten, men her kommer altså kveldens første servering ikke mer enn drøyt 30 sekunder senere.

Forretten er både lekker og smakfull.

Bakt fjellørret, syltet knutekål, estragon og grønn chili. Dette er bra! Herlig balanse, frisk, lekkert dandert. Her er Rieslingen et ypperlig bevis på at man ikke trenger å grave dypt i lommeboka for å finne god vin til mat.

Vi fortsetter å knaske på brødet, og konkluderer med at det hadde vært fint å få noe mer tid til å nyte gjærbaksten da den var som varmest.

Så var det hovedretten. Bresert høyrygg av ungt kjøttfe, linsecassoulet, sellerirot og sellerisaus. En mektig rett, både i form og smak. Dette er akkurat slik en god og lun hovedrett for kjølige høstdager bør være. Ei heller er det noe å utsette på Litina Barbera d’Asti Superiore i glasset.

Vi kikker oss rundt og registrerer at lokalet er nede i om lag ni gjester. Det er synd at restauranten ikke klarer å utnytte kapasiteten bedre, det hadde kokkene bak grytene definitivt fortjent.

Bresert høyrygg av ungt kjøttfe, linsecassoulet, sellerirot og sellerisaus.

For vår del er det todelt. Dette er et sted man i skrivende stund helt fint kan stikke en kveld i hverdagen uten å booke bord i forkant. Det er også naturlig å tenke at servicen blir desto bedre for oss som faktisk er her. Samtidig ønsker vi oss også følelsen av å gå ut når vi er ute, og da trenger man flere gjester i lokalet. Det kan ikke Code gi oss denne onsdagskvelden.

Avslutningsvis får vi servert intet mindre enn 1948-årgangen av Niepoorts anerkjente portvin. Først til et assortert utvalg ost, der en pikant og fin Roquefort seiler opp som favoritten.

Deretter får vi glasert mousse av mørk sjokolade og kirsebærsorbé. Det skal selvsagt vanskelig gjøres å slå kombinasjonen mørk sjokolade og frisk sorbé, og dette er nok et eksempel på at kjøkkensjef Christer Rødseth – for øvrig også kaptein på kokkelandslaget – har stålkontroll på det han gjør.

Glasert mousse av mørk sjokolade og kirsebærsorbé.

Rødseth har selv hevdet overfor DN at Code ikke er å anse som en direkte konkurrent til den andre restauranten han er kjøkkensjef, nemlig Vaaghals.

– På Code blir det mye mer klassisk, både i uttrykk og mat, sa han til avisen.

Likevel er ikke mange restaurantgjengere mer kompliserte enn at de bare vil ha en god matopplevelse, punktum. Og der er både Code og Vaaghals høyaktuelle, både for lunsj i businessegmentet og kos på kveldstid. En regning på 2210 kroner for to personer er ikke avskrekkende, selv om konkurransen i dette segmentet er knalltøft om dagen.

Området rundt Barcode er interessant. På den ene siden har man tidligere nevnte restauranter, et godt utgangspunkt for å skape liv og røre.

Samtidig er det ikke annet enn biltrafikk og en og annen fotgjenger å skimte ut vinduene. Likevel, der kritiske røster har hevdet at Bjørvika på kveldstid fremstår dødt og kjølig, mener vi definitivt at Code er et tilskudd i restaurantfloraen som fortjener livets rett.