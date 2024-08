Khanateria har tatt det et hakk videre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

5

Khanateria

Torggata 30, 0183 Oslo

Kontakt: khanateria.no

Mat: 5

Meny: 5

Miljø: 6

Service: 5

Prisnivå: 5

Ryktene har lenge gått om at gjengen fra Der pepper’n gror har tilført hovedstaden noe nytt på indisk-fronten. Khanateria lover å introdusere indisk mat på en ny og spennende måte. Her får man servert småretter og gamle klassikere i ny drakt sentralt plassert i Torggata. Klassikeren butter chicken skal blant annet lages med brunet smør. Høres himmelsk ut!

Byløven og selskapsløven ramler innom den relativt nye indiske restauranten en varm kveld i juni. Tross den svale sommerkvelden, velger vi å sitte inne. Interiøret er hipt og innbydende, samtidig orientalsk. Vi vil ikke gå glipp av atmosfæren.

Den hyggelige servitøren anbefaler at vi deler tre småretter og to hovedretter. Byløven er selverklært butter chicken-ekspert, mens selskapsløven som nettopp har kommet hjem fra India velger litt mer eksotiske Baingan Bartha – en curry basert på aubergine. Vi går for husets hvitvin – en Riesling Trocken.

Mini kati roll - en slags indisk taco. (PRivat)

– Sist jeg var her med svigermor måtte hun ha en hel skål med yoghurt. Så sterkt var det. Men hun har aldri spist indisk før heller, sier selskapsløven som med sine verdensvante gane ikke har noen problemer med å håndtere litt spicy mat.

Siden det er litt sent på kvelden og kjøkkenet snart stenger, kommer rettene raskt. Vi får servert bharta toastada, en aubergine-rett med roti og mint-chutney, avokado papdi chat, en slags indisk guacamole på en sprø kjeks og mini khati roll.

– Denne var skikkelig god. Veldig crispy. Det er litt uvant med indiske smaker i taco, men det funker, sier byløven begeistret om mini khati roll.

– Det var veldig fresht med kylling tikka kombinert med granateple. De har tydeligvis en greie for granatepler her, sier selskapsløven, som ganske riktig har observert at flere av smårettene er pyntet med den eksotiske frukten.

Vi bestiller også loaded papadams – klassisk indisk flatbrød med linsemel, men denne er toppet med krydder og urter.

– Det river i nesa. Men alt i alt, synes jeg dette er noe av det beste Oslo har å by på av indisk streetfood. De har tatt det et hakk videre.

Nydelig butter chicken. (Privat)

Den hyggelige servitøren kommer med hovedrettene. Bordet er trangt, og det er ikke lett å få plass til alle rettene. Det bugner av mat. Byløven er svært spent på å smake butter chicken, men blir litt skeptisk når bitene er så store.

Skepsisen gjøres raskt til skamme.

– Denne var faktisk helt nydelig. Veldig god. Supermør kylling og balansert saus. Nam! Ryktene stemte, sier byløven begeistret.

– Denne var skikkelig digg. Veldig spicy. Nå er smaksløkene mine litt på speed her, sier selskapsløven om aubergine-curryen.

Byløven og selskapsløven er godt fornøyd med kveldens måltid, men også enige om at dette var litt spicy. Vi fikk heller ikke muligheten til å velge styrke på rettene, noe som kan gjøre det mer overkommelig for sartere smaksløker. Er du glad i indisk mat, og har trent smaksløkene en stund, bør du absolutt teste Khanateria. Er du nybegynner derimot, bør du be om en stor skål med raita. Det trenger du.

Bharta tostada. (Privat)

