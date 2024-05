– Det er ikke så verst i «dødens kryss»

---

Bakkekroen

Sørkedalsveien 81, 0376 Oslo

Kontakt: bakkekroen.no

Mat 4

Meny 5

Miljø 4

Service 5

Prisnivå 3

---

Wrooom! De runde lokalene til Bakkekroen er overraskende «freshe» når du først kommer inn. Rustikk og varm stil. Der «ingen skulle tru at nokon skulle kunne drive restaurant» har få gjester denne tropekvelden. Byløvene velger å spise ute midt i trafikkbråket. Det er noe Sydenaktig over å skulle bestille en tørr hvitvin mens bilene durer forbi, mener selskapsløven. Men det er hyggelig i solveggen, da.

Vi tar på solbrillene og bestiller to glass vin. Servitøren anbefaler en Sancerre Raimbaderie.

– Det er ikke meningen at man skal sitte her og nyte et godt måltid, men det gjør det jo litt spennende da. Det er heller ikke så mange steder i Oslo sentrum man får denne typen uteservering med sol så sent heller, for solen forsvinner jo bak alle bygningene, konstaterer selskapsløven.

Fisken var god, men her var det mye saus. (Byløvene)

Byløven bestiller Bakkekroens kalvetartar, mens selskapsløven nyter ett glass bobler. Tartaren serveres på en enkel tallerken. Litt «basic», men det kler stedet.

– Tartaren er litt upolert. Men jeg lurer litt på, hvor er egget? Og kapersen?

Vi kommer fram til at kremen på toppen kanskje inneholder både kapers og egg.

– Det fungerte godt med nøtter på toppen. Litt uventet og crunchy. Jeg tror det er pistasj. Overraskende god, men mangler bitte litt syre.

Wrooom!

– Men altså, det er litt rart å spise tartar midt i et veikryss. De skal servere kebab og gatekjøkkenburger.

– Det er noe rart med delikatesse og motorbrøl. Det er litt granca her, mener selskapsløven.

– Rar sammenligning egentlig. Syden midt i Smestadkrysset. Det kan hende det er været, men jeg fikk veldig følelsen av å ikke være i Norge lenger.

Bakkekroa har skiftet eiere relativt hyppig. Det har ikke vært enkelt å drive det tradisjonsrike serveringsstedet på Smestad. Beliggenheten har blitt trukket fram av flere som hovedårsaken til at det går trått. Dette har vært«dødens kryss» for restaurantdrift. I november i fjor gikk Gaia Group Holding inn som nye drivere etter at selskapet Flott gjort gikk konkurs. Ved starten av fjoråret annonserte Flott gjort at de skulle erobre Oslo med ti nye utsteder. Det holdt ikke lenge. I dag satser restauranten i dødens lokale på norske råvarer, og samarbeider med en rekke lokale gårder. Kjøkkensjef Justin setter sin stolthet i å sette sammen klassiske og sesongbaserte retter basert på nøye gjennomtenkte smaker, heter det på Bakkekroens nettsider.

Pavlova med rabarbra. (Byløvene)

Wroooom! Motorstøyen er vanskelig å høre servitøren som gjør sitt beste for å fortelle om hovedrettene, Hovelsrudkylling og kotelett av villkveite. Vi bytter til en halvtørr Riesling.

– Fisken bader i saus! Jeg tror det er en holandaise-saus. Den var god. Litt syrlig. God fisk og poter, sier selskapsløven.

– Kylingen var veldig mør. Sausen var god. Tilbehøret var litt enkelt. Det hadde gjort seg med noe som hadde satt en liten piff på dette her. Kålen var god. Dette var enkel husmannskost, men til denne prisen forventer du noe mer.

– Enig. Men her har de kompensert. Fisken var veldig god, altså, for all del, men det var veldig mye saus! Jeg hadde forventet litt mer. Denne kostet nesten 500 kroner og jeg har fått agurk og potet.

– Denne kostet 400. Og det er kylling, sjysaus, kål og potet. Gode råvarer, da. Kan jo hende det er dyrt. Det var godt, men ikke kjempespesielt, sier byløven som halvveis i kyllingen går tom for saus.

Da ble det hele litt tørt.

Hovelsrudkylling. God, men litt lite tilbehør. (Byløvene)

Byløvene har ikke lyst til å forlate uteserveringen på Bakkekroen helt ennå, og bestemmer seg for å bestille dessert. Sjokolademousse og pavlova pent dandert blir servert.

– Jeg skjønner ikke helt hva jeg har fått nå. Er det kokain siden vi er på vestkanten? spør selskapsløven lurt.

– Jeg bare tuller, men det er mye melis her. Skal ikke det bare drysses litt lett på toppen? Det var rar pynt, om det er pynt det skulle være. Men det var veldig digg med crunch på sjokolademoussen og karamellsaus på. Absolutt godkjent.

Pavlovaen er også god. Den serveres med rabarbrakompott og ekstra rabarbra på toppen. Interessante greier, men det mangler krem.

– Det er godt, men det er ikke 17. mai. Du forventer liksom 17. mai når du bestiller pavlova. Masse bær og krem, men dette var en artig tvist.

Bakkekroen serverer god mat med rene råvarer. Det kan bli litt enkelt til å forsvare prisnivået til tross for at det sikkert er dyrt å kjøpe gode råvarer direkte fra produsentene. Tilbehøret ble litt for enkelt.

– Atmosfæren fungerte imidlertid overraskende bra. Selv på en regnværsdag ville det vært hyggelig å spise inne her. Og veldig bra service. Det er ikke så verst i «dødens lokale», konkluderer byløvene.

