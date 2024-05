Der laksen spiller hovedrollen: – Fløyel i munnen

---

4

The Salmon

Strandpromenaden 11, 0252 Oslo

Kontakt: thesalmon.com

Mat 5

Meny 4

Miljø 5

Service 4

Prisnivå 4

---

– Se, så fint! Den ene byløven ser lengselsfullt mot uteserveringen.

– Tenk å sitte i solveggen og nyte denne utsikten.

Men det er ikke sommer helt ennå. Byløvene stikker innom The Salmon en lørdagskveld i april.

Lokalene er maritime og rene. Havnære, men med en liten følelse av å komme inn på et laboratorium. The Salmon ligger midt i turisttråkket på Tjuvholmen, bare et steinkast unna Astrup Fearnley Museet. Det merkes på klientellet. Dette er en konseptrestaurant hvor du skal kunne oppleve en av Norges viktigste næringer og Helgelandskysten – midt i Oslo. The Salmon er kunnskapssenter og restaurant, alt i ett. Bak konseptet står Nova Sea som driver med lakseoppdrett og Alex Sushi-gründer Petter Sandberg. De tilbyr undervisningsopplegg for skoleklasser, det er mulig å booke arrangementer og bestille take away.

Uteserveringen på The Salmon (Byløvene)

Klarer ett sted å favne så bredt? Og går folkeopplysningen utover matopplevelsen?

På bordene ligger en slags avis-meny. Byløvene bestiller hvert sitt glass riesling. Nærmere bestemt Riesling Trocken Schloss Vollrads, Sommer.

– Mmm … denne var fruktig og god. Passer nok bra til laks.

At laks og annen norsk fisk er fremtredende på menyen, bør ikke være noen overraskelse. Servitøren kommer med første bestilling, spicy maki og laks nigiri.

– Veldig god fisk. Denne er skikkelig fersk! God chilimayo.....

– Sjøgresset er litt seigt å tygge. Men laksen er perfekt. Ellers er makien litt enkel. Det som skiller denne fra makien fra hjørnet er kvaliteten på fisken. Ellers er det litt enkelt.

«Halibut aburi maki», «salmon aburi maki» og kamskjell sashimi på The Salmon. (Byløvene )

For å prøve oss på noe litt mer utenom det vanlige bestiller vi «halibut aburi maki» og «salmon aburi maki», altså flambert kveite og laks med ponzusaus, i tillegg til kamskjell sashimi i trøffelsaus.

Den ene løven bytter også til en knusktørr chablis i glasset. Det kan også anbefales. På bordene rundt oss føres samtalene i flere ulike språk. Dette er åpenbart et yndet sted for turister. Norsk laks er jo tross alt verdensberømt.

– Jeg tror ikke jeg liker flambert fisk, sier selskapsløven og slurk av vinen for å bygge opp motet.

– Her skjedde det litt mer. Jeg elsker trøffel! Dette var spennende. Kamskjell sashimi var utrolig godt. Dette var fløyel i munnen. Veldig avbalansert.

– Men du, den flamberte laksen var også god! sier selskapsløven begeistret:

– Dette var det mer fart i. Dette var definitivt veldig godt. Flambert fisk er åpenbart greia.

Den andre byløven nikker samtykkende. Flambert kveite i ponzusaus var også noe helt annet. Syrlig, god smak.

I bakgrunnen synger RnB-artisten The Weekend «Call out my name». Stemningen gjennom hele kvelden preges av internasjonal listepop. Vi bestemmer oss for å bestille mer laks sashimi med ponzusaus. Vi blir ikke skuffet.

– Laksen er helt magisk her. Virkelig god, altså. Det skal de ha.

Hos The Salmon får du virkelig god fisk. Rene råvarer spiller hovedrollen. Det er ikke noe å lure på. Du merker kvaliteten, men matopplevelsen kan likevel bli litt ensformig. Noen av rettene mangler litt den ekstra piffen, noe som kan overraske og begeistre litt mer. Vi nordmenn er jo tross alt ganske godt vant på laksefronten. Så konseptet «veldig god fisk» kan nok bli litt for snevert i lengden. Med noen få unntak, kan restauranten med fordel eksperimentere litt mer med ulike komposisjoner. Laksen kan fint spille hovedrollen, også med litt mer spenstige biroller på tallerkenen.

The Salmon på Tjuvholmen. (Byløvene)