Kveldsmat på kule Katla

– Dette var helt Ahh-mazing. Very good.

Det hippe paret på nabobordet legger ned bestikket. De smiler til hverandre og tar en siste slurk vin. Kvelden har åpenbart vært en suksess. Katla åpnet dørene for første gang i 2018. Da fikk arvtakeren etter sagnomsuste og nedlagte Pjoltergeist med islandske Alti Már Yngason som kjøkkensjef toppkarakter av byløvene. Riktig nok spiste vi åtteretters meny med vinpakke.

Leverer bohemen videre? Selv da vi ramler inn en sen ukedag er atmosfæren til å ta og føle på. Interiøret er spartansk, med hint av dekor fra flere verdenshjørner. Passende nok. Kjøkkensjef Yngason er nemlig kjent for å skape retter som drar veksler på de ulike verdenskjøkkenene. Det er en slags backpacker-restaurant. Servitørene er «lækse», men kunnskapsrike. De er levende bevis på at du ikke trenger å ha nystrøket skjorte for å ha peiling på mat og vin. Katla oser hipstervibes, på den aller beste måten.

Du finner Katla sentralt plassert i Universitetsgata. Bildet er tatt dagen derpå. (Byløvene)

Byløvene har på forhånd bestilt barmenyen hvor man kan plukke retter fra ala carte-menyen. Vi takker ja til servitørens anbefaling og bestiller en flaske Haart Attack Riesling fra 2023, tostadas med guacamole og krabbe, takoyaki og reker med chiliolje og bao buns.

– Takoyaki er veldig vanlig japansk streetfood. Jeg spiste det mye sist jeg var der. Denne var like god som de beste i Japan.

Takoyaki er en kuleformet japansk snack fylt med blekksprut, ingefær og ofte grønn løk. Det visste faktisk ikke byløvene før vi bestilte, selv om den ene løven nylig har spist masse takoyaki.

Rekene var kjempegode. (Byløvene)

– Noen ganger er det greit å ikke vite hva man får. Dette var jo skikkelig god. Balanserte smaker og en god crunch. Ingefæren satte en piff på det hele.

Fra Japan til Spania. Tostada betyr ganske enkelt «toast» på spansk og brukes om retter med stekt tortillas. Katla serverer tostadas med guacamole og krabbe.

– Denne var frisk og crunchy. Gressløken gjør det ekstra spennende. Nydelig guacamole!

Neste rett er den soleklare vinneren. Det er byløvene skjønt enige om. Reker i chiliolje med buns. Sausen er perfekt komponert med ingefær, hvitløk og persille.

– Nam! Dette er veldig fresht. Chilien gir et lite kick uten at det blir for mye. Bao-en er skikkelig luftig. Akkurat slik de skal være. Ti av ti.

Kokossorbet med «smash». (Byløvene)

Hmm … hva skal vi bestille nå? Byløvene ser forventningsfulle mot servitøren som dessverre må informere oss om at kjøkkenet nettopp stengte. Det er en stille ukedag, så ovnene ble skrudd av på slaget klokken 22. Forståelig nok. Det er få gjester igjen i lokalet, men vi hadde likevel satt pris på en oppfordring om å bestille nok mat i første runde. Servitøren spør på kjøkkenet om det er noen som helst mulighet for å få bestilt flere retter. Ja, klassikeren baconcrisp med baconmajones.

– Voldsomt store biter! Ikke helt egnet for dipping, men dette var godt. Dette funket likevel. Litt rart med baconcrisp med baconmajonaisen. Det smaker i grunn litt skinkeost på tube.

– Bra starter. Man burde kanskje heller begynne med den.

Vi avslutter ballet med dessert. Sweet and spicy, lover servitøren. Chili ganache med hjemmelaget smash og kokkossorbet.

– Dette var en av de beste dessertene jeg har spist på lenge! Smash med kokosbolle og chili. Ikke for søtt, som mange desserter jeg kan bli.

– Digg konsistens på sorbeten også. Veldig creamy.

Byløvene er enige. Katla holder koken. Selv på en ukedag.

