Fra 15. desember ble det innført skjenkestopp i Oslo, og en god del serverings- og utesteder stengte dørene. Men disse holder åpent:

Berserk i Skovveien 15 fikk toppkarakter da Byløvene var på besøk i høst: En stødig skute med boblende besetning og et vilt hav av smaker.

Geita i Geitmyrsveien 57 serverer treffer blink både på smak og presentasjon. Her fikk vår anmelder fikk sitt livs beste tartar. Under skjenkestoppen serverer de en spesiallaget juice-meny til alle rettene.

Geita tartar Svartkledd tartar på Geita restaurant. (Byløvene)

Fyr Bistronomi & Bar i Underhaugsveien 28 tar imot middagsreservasjoner.

À L’aise i Essendropsgate 6 fikk toppkarakter sist vi var der: En sansefest for smak, lukt og syn.

Kjøkkensjefen har god grunn til å føle seg kry over Restaurant Cru i Ingelbrecht Knudssøns gate 1 på Majorstuen. Det er på alle vis varmt og godt på Cru, mente anmelderne.

Bydelsrestauranten Smalhans på St. Hanshaugen har utmerkelsen bib gourmand i Michelin-guiden og samtidig lavterskelatmosfære. Det var langt fra magert på Smalhans sist vi var der.

Hitchhiker i andre etasje på Mathallen er inspirert av gatemat fra hele verden. Her kan du sette sammen din egen meny. Slik har byløvene vurdert Hitchhiker.

Sentralen i Øvre Slottsgate 3 er ujålete og folkelig, men maten er det stjernekvalitet over. – Jeg tror jeg må tilbake allerede i morgen, fastslo den ene byløven under vårt forrige besøk.

Katla holder åpent for gjester. (Mimsy Moller)

Katla i Universitetsgata 12 er upretensiøst og rocka, og maten lages med vulkansk selvtillit, fastslo byløvene ved sitt forrige besøk.

Ekebergrestauranten er en gourmetrestaurant i et historisk funkisbygg med magisk utsikt.

Galgen i Strømsveien 1 er et uformelt serveringssted i et tradisjonsrikt Vålerenga-trehus på Oslo øst. Serverer frokost, lunsj og middag.

Aristoslo i Maridalsveien 21 serverer greske retter og smaker fra Middelhavet.

Ærverdige Grand Café i Karl Johans gate 31 har tradisjoner helt tilbake til 1874. En flott ramme for lunsj, fastslo Byløvene i sin anmeldelse.

Grand Café Grand Café har en helt spesiell atmosfære. (Mina Ræge)

Restaurant Finstua er Frognerseterens à la carte-restaurant med hvite duker og tøyservietter på bordene.

Bydelskafeen Sagene lunsjbar serverer enkle lunsj- og middagsretter.

Klosteret Restaurant i Fredensborgveien 13 er kjent for sitt stemningsfulle og romantiske lokale.

Tiffany’s i Bentsebrugata 31D er en nabolagsrestaurant på Bjølsen.

Skøien Gastrobar serverer, som navnet tilsier, mat i ekte gastropubstil.

Den lille restauranten til fiskebutikken Fiskeriet på Youngstorget holder åpent med litt reduserte åpningstider.

Er du ute etter norsk mat, bør du sjekke ut Elias mat & sånt i Kristian Augusts gate 14. På Elias får du norske matretter du sjelden finner på Oslos restauranter, konstaterte Dagsavisens matanmeldere da de tok turen i høst.

Elias mat & sånt. (Byløvene)

Restaurant Kraft i Turbinveien 26 er en nabolagsrestaurant i Kværnerbyen.

Palmen er restauranten på fasjonable Grand Hotel.

Nabolagsrestauranten Grådi på Tøyen har åpent til brunch og middag, men du må reservere bord. Da vi besøkte Grådi, fikk vi en kveld med flere høydepunkter.

Mexicansk

Vaquera Verde i Waldemar Thranes gate 8 klarer jobben med å fylle hullet i hjertet til den som savner Mexico. Umulig å komme utenom i floraen av mexicanske spisesteder i Oslo. Byløvene fikk en ny gnist i øynene av å besøke Vaquera Verde.

Meksicansk får du også på Jose’s Taco & Quesadilla Bar på Vulkan og Breddos Tacos på Mathallen.

Tijuana i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka tar antallet mexicanske restauranter i Oslo til fem. FOTO: MIMSY MØLLER

Taqueria er en meksikansk restaurant og bar på Paleet.

Eller du kan satse på Tijuana på Grünerløkka, i Thorvald Meyers gate 61. Byløvenes måltid her var rett og slett: – Sabla godt





Pizza og italiensk

Olivia er en kjede med flere filialer, men kjøkkenet presterer med personlighet og variasjon. Byløvene har anmeldt Olivia Eger og mener stedet gir en liten følelse av å være i Roma.

Salome er en kombinert bacaro og trattoria. (Mimsy Moller)

Salome i Henny Mürers gang i Bjørvika bringer deg så nærme du kan komme Venezia i snødekte Oslo. Våre anmeldere lot seg begeistre og mener stedet byr på kunnskap, raushet og gjestfrihet.

Pizza Crudo på Paleet er et enkelt og rått konsept uten jåleri. Smaken er solid Italia, fastslo anmelderne da de var der.

Vespa & Humla serverer inntil videre kun brunsj, og kjøkkenet stenger 17.30. Byløvene har tidligere testet ut lunsjmenyen og kjente søreuropeiske vibber.

Peloton holder åpent i Torggata 35, men er stengt på Skøyen. Peloton er helt i teten og klar til å rykke fra resten av pizzeriafeltet. Her kan du lese hele anmeldelsen.

Villa Paradiso er en pizzakjede med flere filialer i Oslo. Her fra Munch brygge. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Villa Paradiso har flere filialer hvor de serverer sin berømte pizza. Under besøket hos Villa Paradiso Majorstuen var vår anmelder henrykt: – Kunne levd på tomatsausen alene!

Pizzarestauranten Ludo har filialer i Vibes gate og Valkyries gate. Da byløvene kastet terningen, var konklusjonen: Ludo er en vinner.

Lofthus samvirkelag har åpent for pizzaspising på Røa, Damplassen, Holtet og Torshov.

Spaghetteria er en nyåpnet italiensk restaurant i Dronning Eufemias gate 11 i Bjørvika.

Winther Artisan Food & Restaurant er restaurant, pizzeria, ysteri og matbutikk på ett og samme sted, i Grundingen 3 på Aker Brygge.

Pizza da Mimmo i Behrens’ gate 2 ved Solli plass er en trivelig kjellerrestaurant.





Asiatisk

Listen to Baljit i Frognerveien 1 gir en smak av moderne indisk «streetfood». Det er all grunn til å lytte til Baljit, mener byløvene.

Det er «streetfood» som gjelder på «Listen to Baljit». BEGGE FOTO: MIMSY MØLLER

Der peppern gror gir indiske mattradisjoner en vri. De holder åpent både på Rådhusplassen og i Bogstadveien.

Gutta fra Calcutta er en indisk restaurant i Waldemar Thranes gate 65.

Indisk får du også hos Delhi Tandoori i Maridalsveien 4 og Jewel of India i Oscars gate 81 samt hos Masala Politics i Karl Johans gate 13.

Sushibar+Wine kombinerer finsk design og sushi på perfekt vis. Foto: Amanda Iversen Orlich/Byløvene

Sushibar+Wine Valkyrie plass i Bogstadveien 58 lager lekker sushi med god samvittighet på kjøpet. Kjede fra Finland som har to restauranter i Oslo. Bare den på Valkyrie plass holder åpent, med begrensede åpningstider.

New Delhi på Tjuvholmen tar indisk et skritt videre. Her kan du få smaksmeny.

Tatakii Asian har overtatt lokalene etter Nodee på Majorstuen i Oslo. (Mimsy Møller)

Tatakii Asian i Middelthuns gate 25 byr på en lang rekke småretter og femretters meny. En nydelig nykommer, mente Byløvene da stedet åpnet.

Dim Sum-restauranten The Golden Chimp byr på for himmelsk velsmakende småretter. The Golden Chimp oser av kvalitet, mente våre anmeldere.

Nabo Kitchen & Bar er av Byløvene omtalt som en ujålete og god sushirestaurant rett ved Colosseum kino, i Essendrops gate 9. Her får du også kinesiske og japanske varmretter.

Asia Aker Brygge serverer små retter fra det sørøst-asiatiske gatekjøkken.

SüdØst i Trondheimsveien 5, nederst på Grünerløkka serverer thaimat med en vri.

Nodee Barcode er en asiatisk fusion- og sushirestaurant i Dronning Eufemias gate 28.

Sabi Sushi er en uformell japansk restaurant i Ruseløkkveien 3 med izakaya-konsept.

Sumo serverer asiatisk fusion. De har filialer i Bjørvika, på Solli plass og Storo.

Asiatisk får du også hos Monsun Noodlebar i Helgesens gate 14.

Hos Hrimnir Ramen i Maridalsveien 9A får du japanske nudelsupper. Vi har testet takeaway fra Hrimnir Ramen.

Apsorn i Vogts gate 64 er en tradisjonell thairestaurant.

Nodee Sky serverer moderne japanske retter i Dronning Eufemias gate 28.

Omakase i Ruseløkkveien 3 har åpent, men har i skrivende stund ikke ledig bord før i april, så der må du satse på at noen avbestiller.

Veletablerte Dinner Bar & Restaurant i Stortingsgata 22 byr på både enkeltretter og set-meny.

Lista er ikke uttømmende. Den er basert delvis på informasjon restaurantene selv har lagt ut og delvis på Visit Oslos nyeste oversikt over spisesteder i Oslo som holder åpent. Situasjonen endrer seg raskt om dagen, så det er lurt å sjekke restaurantenes nettsider for oppdatert informasjon om åpningstider.

