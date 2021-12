En rekke spisesteder i Oslo har åpnet for takeaway under koronapandemien. Noen leverer såkalte mat-kit, der du varmer opp maten og gjør siste finishen selv, mens andre selger fiks ferdig takeaway. Her er noen av anmelderfavorittene.

Katla, som fikk en sekser av Dagsavisens anmeldere da stedet åpnet for to år siden, leverer nå mat på døra. Her får du retter som du enkelt kan sette sammen selv, levert som mat-kit. Du kan også velge å hente maten selv. Blant rettene er kebab og japansk takoyaki, selvsagt med en helt egen Katla-schwung. Takeaway bestilles via nettsiden.

Anmelderfavoritten Katla tilbyr hjemlevering. Foto: Byløvene

Også Sentralen leverer mat-kit på døra der du gjør siste finishen hjemme, varmer opp og anretter. Det er flere typer pizza å velge mellom, eller hva med en treretters julemeny?

Hos Smalhans kan du bestille «dagens husmann» til henting i restauranten eller bestille fra en større meny, med blant annet peppercrab, og få hjemlevering. Bestillingen gjøres på Smalhans sin nettside.

Pizza eller treretter

Italienske Salome, som var en av Dagsavisens favorittrestauranter i 2020, tilbyr et utvalg av sine pizza- og pastaretter som ta med-mat. Maten hentes hos Salome.

Hitchhiker selger deler av menyen sin som take-away og mat-kit som du ferdigstiller selv hjemme. Kanskje det frister med jiangbing med kylling eller dumplings i tom kha? Her kan du også få deg en treretter til to personer. Hitchhiker tilbyr hjemlevering både sentrumsnært og litt utenfor sentrum, eller du kan hente maten selv i lokalene i Mathallen på Vulkan. Sist Dagsavisen testet Hitchhiker, var på Øyafestivalen i 2018, da de fikk en sekser og ble utpekt som best av alle mattilbudene.

Salome er en anmelderfavoritt som nå tilbyr takeaway. Foto: Byløvene

Asiatisk

Sushibar + Wine tilbyr eksklusiv sushi som takeaway fra begge sine filialer, både i Posthallen og Valkyrie plass.

The Golden Chimp tilbyr menyer og enkeltretter som dumplings, gyoza og sashimi. Rettene bestilles enten ferdige og spiseklare eller som dampe-hjemme-kit på nettsiden. Maten kan leveres på døra.

Tri Ky ved Mathallen fikk en femmer da Byløvene var på besøk. De leverer sushi og retter som crispy duck og kylling i grønn karri som takeaway med mulighet for hjemlevering.

Alex Sushi er et av de eldste sushistedene i Oslo og er mange ganger utropt som det beste. Denne klassikeren av et sted selger takeaway fra Solli plass. Du kan enten hente selv eller bestille hjemlevering.

Dim Sum by Taste of China tilbyr hjemlevering. Bildet er fra et tidligere besøk på restauranten. Foto: Hilde Unosen (Foto: Hilde Unosen)

Dim Sum by Taste of China tilbyr takeaway og hjemlevering av flere menyer med dim sum. Bestilles via nettsiden.

Takeaway kan du også få fra Tatakii Asian, enten levert helt hjem eller ved å hente selv i restauranten.

