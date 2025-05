Båtfolket på Hovedøya

Revierhavnens båtforening har omtrent halvparten av plassene, og er landets eldste båtforening, stiftet i 1853. Som navnet sier lå den da i Revierhavnen, rett nedenfor Børsen. På den tiden var det like vanlig å se folk med årer og kanskje en mast med opprullet seil over skulderen som det er å se folk med ski under armen i dag. Disse kunne ikke ligge trygt i båten uten fare for å bli stjålet, så Revierhavnens Båtforening ble rett og slett stiftet for å sikre tilsyn med friluftsglade unge herrers båter. Det ble ansatt en oppsynsmann til å se til båtene og passe båthuset med master og årer som de disponerte.

Samtidig som båtforeningen vokste, vokste også byen og kaianleggene. I 1870 ble Revierhavnens båter tvunget ut til Festningskaia, hvor det ble bygget et stort, nytt båthus. Og i 1902 ble båtene presset videre ut til Vippetangen. Der fikk de bruke deler av den nyanlagte fiskehavnen, der Fiskehallen nå ligger. Endelig, i 1905, fikk Revierhavnens båtforening flytte ut til Hovedøya, der de fikk det området foreningen har i dag, med høye gjerder rundt for å holde båtfolket innenfor. Resten av øya var forbudt, militært område, til friluftsbadene fikk strandplass på sørsiden.

Revierhavnens båtforenings anlegg på Hovedøya i 1905, med regatta på fjorden og båtstell på land. Gjerdet mot det militære området synes i forgrunnen. (Mittet, Oslo Museum)

Det store, grønne båthuset som i dag er så godt synlig ute på pynten av den lille øya, den gangen skjæret kalt Danmark, er det samme båthuset som først ble bygget på Festningskaia, bare gjenreist og forlenget litt. Ellers er anlegget i dag stort sett slik det vokste fram før 1940, med båthus, mastehus, oppsynsmannshus, bensinstasjon og fergekai med venterom og kafé. Den største vinsjekranen som sikrer opptak av båter for vinteren, kom også opprinnelig fra Fiskehavnen på Vippetangen. Det er den samme som brukes i dag, bare at den fikk motor i 1933.

I 1919 var Revierhavnens båtforening vel etablert på Hovedøya. (Wilde, Oslo Museum)

Revierhavnens båtforening holdt egen ferge mellom skjæret Danmark og Vippetangen for båtfolket og offiserer med sine familier fra den militære delen av øya. Oslo-Fergene A/S betjente bare hytteøyene helt fram til 1968, da de overtok ansvaret for Hovedøya også. Venteskuret på Hovedøya ble til foreningens klubblokale med servering, det som i dag er Revierhavnen kro.

Miljøet i Revierhavnens båtforening endret seg over tid. Fra stiftelsen av hadde medlemmene stort sett vært bedrestilte, intellektuelle unge menn. Etter hvert som Kristiania ble en todelt by med arbeiderstrøk i øst og borgerskap i vest, konsentrerte Revierhavnens båtforening seg om å skaffe plass for mindre båter, mens større båter fant plass i Frognerkilen.

Arbeidernes båtforening i 1938. (Oslo Museum)

Utviklingen gikk fort. I løpet av tidlig 1900-tall ble det en forening med hovedrekruttering fra arbeidermiljøer, særlig påskyndet av at formannen i Norsk Sjømannsforbund, Anders Birkeland, var aktiv i styret fra 1928 til 1940. Arbeidernes båtforening vokste fram innen miljøet i Revierhavnens båtforening, brøt ut i 1936 og fikk raskt plass av kommunen lenger inn i bukten.

Båtforeningene holdt felles utflukter, med båter i kortesje og felles hygge. Da gikk gjerne båtforeningene i hele havnebassenget, altså Frognerkilen, Akerselva og Hovedøya, sammen om tilstelningen. Det kunne være kortere runder i havnebassenget, eller lange helgeturer helt ned til Håøya i Drøbaksundet.

Anlegget på Hovedøya i 1952. (Widerøe/Skappel, Oslo byarkiv)





I 1964 ble det lagt lokk over Akerselva. Da ble det slutt for alle småbåtene som lå på begge sider av elvebredden helt opp til svingen ved Krohgstøtten. Kommunen måtte finne et alternativt sted for båtfolket. Å gi dem litt mer av Hovedøybukta var nærliggende. Dermed flyttet Akerselvens båtforening og Jernbanens båtforening også til Hovedøya, og helheten av foreninger var etablert slik de er og drives i dag. Til sammen er det skapt et helt lite samfunn og et sammenhengende kulturmiljø av og for båtfolk på Hovedøya.

