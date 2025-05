Klær og mat som tyskerne ikke fikk snusen i

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dikemark sykehus åpnet i Asker som Kristiania kommunes nye psykiatriske sykehus i 1905. Menn fra Kristiania Sinnssykeasyl i Prinds Christian Augusts Minde i Storgata 36 ble da flyttet over, og i 1908 fulgte kvinneavdelingen etter. Plasseringen i landlige omgivelser i nabokommunen var i tråd med tidens ideer om at landlige omgivelser og frisk luft hadde god innvirkning på pasientene.

Under panikkdagene etter okkupasjonen 9. april 1940 benyttet sykehuset sjansen til å gjøre store innkjøp av ikke-rasjonerte varer hos grossister og fabrikker som trengte kontanter, eller som ikke ville levere til de tyske okkupantene. Sykehuset fikk dermed store lagre av hermetikk. Et parti på tusen fenalår kom godt med til grønnsakssupper og andre kraftsupper til pasientene. I tillegg kom 180 griser saltet ned på gårdsbruket.

Dikemark Sykehus i Asker var Kristiania kommunes psykiatriske sykehus. Under andre verdenskrig klarte sykehuset å unngå å bli rekvirert av tyske tropper. (J. H. Küenholdt A/S/Nasjonalbiblioteket)

Mangel på brensel ble derimot et stort problem. Kull og koks var knapt å få tak i. Sykehuset måtte derfor legge om til vedfyring – både i høytrykksanlegget og i de mange lavtrykkskjelene i sykebygningene. Behovet var et fast lager med 7000 favner ved, noe de klarte å skaffe gjennom forsert hogst av egen skog, kjøp i distriktet, kjøp av «kubb» fra et par tresliperier og kjøp av store kvanta «props» i Drammensdistriktet. Propsen var beregnet på eksport, men da leverandøren ikke klarte å skipe i krigstid, fikk Dikemark dette. Både pasienter og pleiepersonale måtte bidra med kapping, kjøring og lagring av ved. Den store vedproduksjonen skapte store sår i områdets plener og blomsteranlegg som tok år å rette opp.

Norsk folkehjelps innsamlede klær i Oslo til fangne soldater 1940. Etter krigen organiserte Folkehjelpen omfattende nødsendinger til Nord-Norge, blant annet fra Dikemarks hemmelige krigslager. (Henriksen & Steen, Nasjonalbiblioteket)

Direktør Rolv Gjessing var i stor konflikt med de nazistiske ansatte. I april 1941 ble han arrestert av hirden, men løslatt etter sju dager og kunne gjenoppta arbeidet på Dikemark. Bakteppet var alvorlig. Gjessing fortalte at den tyske medisinaldirektøren i 1943 spurte hvorfor de ikke hadde begynt å gi pasientene «en liten sprøyte», slik det var gjort under eutanasi-drapene av psykisk syke og utviklingshemmede i Tyskland. Sykehuset opplevde også pågående forsøk fra tysk side om å beslaglegge deler av sykehuset. Dikemark unngikk likevel rekvirering, blant annet fordi de mottok pasienter fra Ullevål sykehus og andre deler av landet.

Under okkupasjonen ga matmangelen knapphet og lange køer. Dikemark sykehus klarte å gjemme unna både mat og klær fra tysk rekvirering. Foto av Slagterborgernes fellessalg på Grønland i 1941. (Anders B. Wilse, Norsk Folkemuseum/Nasjonalbiblioteket)

Den avsides beliggenheten gjorde det mulig å gjemme unna varer fra okkupantene. Dermed var det store mengder nødhjelp som kunne skipes herfra etter frigjøringen. «Klær og mat som tyskerne ikke fikk snusen i kom til Finnmark med en amerikansk ‘illegal’ skøyte», meldte den norsk-amerikanske avisa Nordisk Tidende om avfarten fra Vippetangen i november 1945. Motorskøyta Gjertrud fraktet nå to tonn mat og klær til Finnmark, hvor nøden var stor etter den tyske nedbrenningen og tvangsevakueringen.

Sykepleiere på Dikemark sykehus i 1945. (Oslo byarkiv)

Under krigen trafikkerte motorskøyta Gjertrud kysten fra Vestfold til Sverige. I alt fraktet den 3000 norske flyktninger «forbi nesen på tyskerne». Etter krigen ble båten gitt til Norsk Folkehjelp. Båten ble ført av Martin Ertresvåg, som i tysk fangenskap var kjent som «Skipperen» blant sine medfanger. Nå besto lasten hovedsakelig av klær, både nytt og gammelt. Det meste var lagret på Dikemark under krigen, varer som «de høye herrer» ikke hadde fått snusen i. I lasten var 250 par nye herrestrømper i ull, tretti nye dresser, nitten islendere, 48 par barnestrømper, diverse barnetøy som skjorter, bluser, golfjakker, kåper og kjeledresser, 26 sett pikenattøy, damestrømper, ullvanter, votter, damekjoler, nikkers og femti ulltepper. Her var tusen bokser kippers, og det samme antall bokser sardiner og spinat. Avsenderen var Norsk Folkehjelp, som mente det bare var «en dråpe i havet» og lovet nye forsyninger.

