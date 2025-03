Camilla krisesenter – feministiske ildsjeler som endret Norge

Den internasjonale folkerettighetsdomstolen om forbrytelser mot kvinner ble avholdt i Brussel i 1976. Kvinner i det feministiske miljøet ble inspirert. De inviterte til møte i Kvinnehuset i Rådhusgata 2, et gammelt toetasjes Christianiahus som brant i 1990. En gruppe gikk sammen om å starte krisetelefon i første omgang. Formålet var å gi støtte og informasjon til kvinner i en håpløs situasjon. I 1977 startet Krisesentergruppa i Oslo en døgnåpen krisetelefon på dugnad fra en hybel. De vasket trappene for å betale husleien.

Papirkopi - sorthvitt Demonstrasjoner mot Oslo bystyres nedskjæringer, juni 1988. Paroler: Politikerne driver psykisk mishandling av kvinner og barn. (Mimsy Møller/ Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

Endelig, i 1978, fikk de med seg Sosialdepartementet på et prøveprosjekt. Vold i hjemmet ble nemlig ikke sett som kriminelle handlinger som angikk Justisdepartementet. Forutsetningen for støtten var deltakelse fra Oslo kommune, som da ble nødt til å stille lokaler til disposisjon. Som midlertidig løsning fikk de bestyrerleiligheten i femte etasje i hybelhuset på Alexander Kiellands plass, Ila pensjonat. Der åpnet Camilla – krisesenter for mishandla og voldtatte kvinner den 2. mai 1978 og der skulle de bli i seks år, uten heis og med manglende vedlikehold.

Papirkopi Kvinnehuset i Rådhusgata 2 i 1977. Gården brant i 1990. (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek /Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

Krisetelefonen og krisesenteret ga kvinner et sted hvor de kunne henvende seg for rådgivning, eller for å komme ut av situasjonen i hjemmet. Med utgangspunkt i Camilla drev Krisesentergruppa i Oslo nasjonalt påvirkningsarbeid. Ved siden av å hjelpe svært mange kvinner, loggførte de alle henvendelser og bygget en statistikk over volden. Den forekom i alle samfunnslag, på Vestkanten og Østkanten, og tok mange forskjellige former. Kvinnemishandling var den gangen ikke et begrep, politiet rykket ut på “husbråk”. I 1978 hadde Oslopolitiet 500–600 utrykninger på husbråk. Statistikk over omfanget av volden ble et viktig middel for å synliggjøre kvinnemishandling. Selve begrepet «kvinnemishandling» gikk først inn i offentlig språkbruk med det påvirkningsarbeidet Krisesentergruppa gjorde. Den landsomspennende krisesenterbevegelsen vokste raskt, målet var å åpne krisesentre så mange steder som mulig i Norge.

Plakat i forbindelse med åpningen på Ila pensjonat. (Camilla krisesenter/Oslo byarkiv)

Camilla krisesenter ble idealistisk drevet med flat struktur, der fellesmøter holdt på Kvinnehuset var høyeste organ og det ikke var noen formell leder. Utover 1980-tallet økte pågangen raskt, samtidig som senteret slet med økonomien. Den flate organiseringen var ikke lenger i takt med tiden og den generelle høyredreiningen i samfunnet. Oslo kommune kom på kant med den kvinnepolitisk radikale Krisesentergruppa, og en ny gruppe fikk den kommunale støtten fra 1990 av. Forutsetningen for offentlig finansiering var nå en tradisjonell, hierarkisk ledelse av krisesenteret, med daglig leder, regnskapsfører og sekretariat. Krisesentergruppa i Oslo flyttet ut.

Arbeiderbladet 19. november 1977 (Arbeiderbladet)

Siden da er krisesentre mer og mer blitt et offentlig anliggende. Camilla krisesenter og krisesenterbevegelsen i Norge ble i løpet av få år en del av en global bevegelse mot kvinnemishandling generelt. Grunnlaget ble lagt for dagens syn på vold i nære relasjoner. Krisesenterloven kom i 2009. Den gjør krisesenter til et kommunalt ansvar og stiller krav til alle kommuner om å ha et krisesenter med adekvat tilbud. I dag er det 43 krisesentre i Norge. I løpet av 2022 oppholdt nesten 2000 kvinner og 200 menn seg på et krisesenter.

I desember 2024 ble arkivet etter Camilla – krisesenteret for mishandla og voldtatte kvinner anerkjent med en plass i Norges Dokumentarv, den nasjonale delen av UNESCO’s Memory of the World-program.

