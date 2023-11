Dampkjøkkenet som ble felt på en gaffelbit

Når man hører ordet “Dampkjøkken” i Kristiania-sammenheng, går tankene rett til torggata, der høy og lav fra 1852 kunne spise middag for en rimelig penge. Mange Kristianiaborgere bodde uten kjøkken, og skulle de ha annet enn brødmat måtte de altså spise eller handle ute. Dampkjøkken var en egen type spisested hvor maten skulle være billig og sunn, og hvor hele drifta skulle tjene gode formål. På 1890-tallet var det mange som etterlyste et eget dampkjøkken på Grønland. I 1899 kom det endelig.

Dampkjøkkenets eier og betjening poserer. Bak dem ser vi at det sto både Skinkestek, svinekoteletter og bankekjøtt på menyen. Den spesielle vindusformen bekrefter at dette er CC, som ligger i første etasje, delvis under gateplan. (Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket)

Dampkjøkkenet på Grønland

Grønland hadde både torghandel og fiskehandlere som gikk i gatene og tilbød sin ferske makrell, men billige spisesteder var det skralere med. Riktignok hadde “man i Urtegaden Frelsesarmeens Dampkjøkken, men dette er … nærmest beregnet paa de Fattige”

Da det nye dampkjøkkenet åpna i 1899, sto det i avisa at “Arbeidere og andre, der ikke har sit eget hjem å gaa til” måtte “vandre den lange vei til Torggaden for at faa sin middag eller lunsj”. Et lokalt dampkjøkken ville altså gjøre hverdagen lettere.

Populært sted

Grønlands dampkjøkken lå i Platous gate 11, to hus ned fra selve Grønlandsleiret. Gården var ny og tok seg godt ut i glasert grønn og hvit tegl. Moderne var det også: elektrisk lys ble sikra av et eget kraftverk i bakgården, og det var telefon som kundene kunne ta i bruk. Det ble også gjort et poeng at av kelnerne var menn, og at de ikke tok imot drikkepenger.

Prosessert Prosessert Et yrende liv i krysset Grønlandsleiret/Platous gate på dette bildet fra 1920-tallet. (O. Væring/Norsk teknisk museum)

Restauranten var i to etasjer. I andre lå både kjøkkenet en restaurant der man kunne bestille à la carte. I kjelleren, halvveis under gateplan, lå spisesalen. Her kunne man middag fra 12 til 4. Fra fem om morgenen kunne man kjøpe “Frokost, Smørbrød og Kaffe eller Øl.”

Stedet ble fort populært, og de hadde gjerne ca. 300 gjester på en gang. Stemninga må ha vært høy. Ikke minst fordi folk etter hvert begynte å komme for ølet heller enn for maten.

Felt på en gaffelbit

Grønlands dampkjøkken hadde det som het “innskrenket ølret”, og kunne bare servere øl til maten. Folk skulle altså ikke kunne komme dit bare for å drikke.

På 1890-tallet var spiseplikten en alvorlig sak. Man ville ikke at spisesteder skulle utvikle seg til drikkesteder – kanskje var man ekstra opptatt av dette i arbeiderbydelene. Problemene alkoholen brakte med seg i mange arbeiderfamilier var et tema som både arbeideravholdsbevegelsen og de lokale styresmaktene var opptatt av.

Annonse for Grønlands Dampkjøkken i Dagsavisens forløper, Social-Demokraten, lørdag 9. desember 1899. (Social-Demokraten)

For å komme rundt spiseplikten hadde dampkjøkkenet begynt å tilberede såkalte gaffelbiter som kunne passe som ølsnacks. Så lenge gjestene bestilte en slik minirett til hver helflaske med øl, fikk de servering. I dag brukes ordet gaffelbit mest om et lite stykke nedlagt sild, men i dette tilfellet gjaldt det både “et lidet stykke Pølse – ikke større, end at det med Lethed toges i en Bid – eller i en liden Kjødkage eller i to mindre Fiskeboller”. Ved siden av gaffelbiten fikk gjestene “Sauce og en potet.”

Dette kunne ikke vare, og en søndag formiddag ble det kontroll. Den dagen kontrollen ble gjennomført hadde det blitt solgt 500 helflasker og 50 halvflasker med øl, og maten hadde bare vært brukt som “et Aksessorium til Ølet”.

Rettssak fulgte. Først ble eierne frifunnet, men saken fortsatte helt til høyesterett. Trolig ble det en prinsippsak, at det skulle vises en gang for alle at spiseplikta ikke var noen veiledende ordning. Resultatet var at dampkjøkkenet på Grønland mista skjenkebevillinga, og at eierne ble ilagt en klekkelig mulkt. De ser ikke ut til å ha kommet tilbake på beina igjen etter dette – Siste gang vi finner restauranten nevnt i osloavisene er i 1900, bare et år etter den storslagne åpninga.

Kilder: Søk i eldre dagspresse via nb.no