Arbeidernes vakre festsal

Inntil ganske nylig sto også ordet «Festsal» på rød bakgrunn under relieffet. Hvem var det sin festsal? Og hvorfor ligger den akkurat der?

«De har bygget for andre, nå bygger de også til seg selv», sto det i Arbeiderbladet da grunnsteinen til Bygningsarbeidernes hus ble lagt i 1939. Bygget hadde vært planlagt siden 1936, og det nystarta arkitektkontoret Rinnan og Tveten hadde stått for utforminga. Arkitektkontoret arbeida parallelt med Bislett stadion og Bygningsarbeidernes hus - senere skulle arkitekt Frode Rinnan også huskes for Frognerbadet, Administrasjonsbygget på Blindern og ikke minst boligbebyggelsen på Teisen, Tveita og Lambertseter.

Gamle Henrik Ibsens gate sett fra torggatesida i 1941. Bildet gir et inntrykk av hvordan gata tok seg ut før den ble lagt under lokk. (Normanns kunstforlag/Nasjonalbiblioteket.)

For oss som har vokst opp utenbys og aldri har vært på møte i festsalen på bygningsarbeidernes hus, er det nok særlig relieffet over døra som gjør bygget bemerkelsesverdig, men da det ble bygd ble den nietasjes bygninga omtalt som både storslagen og moderne. Alle vinduene. Den strenge fasaden. Relieffet over døra var det Gunnar Janson som sto bak, en kunster som på dette tidspunktet var leder for Sosialistisk Kulturlag og som i ettertid særlig er kjent for Nasjonalmonumentet på Akershus festning.

Gunnar Jansons relieffutkast slik det ble gjengitt i Arbeiderbladet 24.04.1939. (Arbeiderbladet )

Før tunnelen

Bygningsarbeidernes hus ble reist på hjørnet av Møllergata og det som da het Henrik Ibsens gate. I dag er gata en bakevje. På 1990-tallet ble den del av den underjordiske trafikkmaskinen med Hammersborgtunnelen, og resultatet er en transportvei for biler som fotgjengere kun tar i bruk når de er på vei mellom Akersgata og Torggata og har en god dose hastverk. Da bygningsarbeidernes hus ble bygd var situasjonen en ganske annen - det var en fungerende handlegate med både delikatessehandel, møbelforretning, kiosk og frisørsalonger. Aftenposten beskrev den under krigen som «en av Oslos vakreste og mest representative gater« der «blomsterfloret lyser opp og gleder de forbipasserende.»

Relieffet på plass over døra etter krigen. (Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum)





Gamle Henrik Ibsens gate både er og var spesiell med det at den har flere etasjer. Det er fordi den ligger i kanten av Hammersborghøyden. Også på 30-tallet gikk Møllergata og Grubbegata i bruer over Henrik Ibsens gate, og med trapper som bandt det overjordiske gateplanet sammen med det underjordiske. Dette reflekteres i fasaden til bygningsarbeidernes hus. Langs kanten av bygningens andre etasje går en gangvei mellom gamle Deichmann og Møllergata, og bygget har forskjellig fasadekledning over og under denne gangveien.

Gangveien er en del av fasaden. Slik tok den seg ut i 1940. Torggata bad i bakgrunnen. (Olav Lorck Eidem/Oslo museum.)





Statspolitiets kontorer

Først ved årsskiftet 1930-1940 var Bygningsarbeidernes hus ferdig oppført, men da Norge ble okkupert av tyskerne fikk det moderne kontorbygget en annen rolle enn det opprinnelig var tiltenkt, nemlig som hovedkvarteret til det nazistiske statspolitiet. Her skjedde en av Osvaldgruppas mest omtalte sabotasjeaksjoner.

Papirkopi Grunnstenen legges. Jens Tangen holder tale. Da dette bildet ble trykt i arbeidebladet var det med overskrifta “De har bygget for andre, nå bygger de også til seg selv”. (Arbark /Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

Fire medlemmer av Osvaldgruppen plasserte 21. august 1942 en sprengladning på et kontor i bygninga. Lokalene ble rasert, og torturisten Ivar Tofteberg ble dødelig såra. Etter dette ble tre medlemmer av Osvald-gruppa arrestert og henretta.

Festsalen

Men det var selve festsalen som gjorde meg så interessert i Bygningsarbeidernes hus. Selve salen hadde rom for rundt 150 personer, og ble brukt til både fester og sammenkomster og større politiske møter.

Festsalens vegger var pryda med monumentale malerier. Her fra et møte i Møte i Oslo stein-, jord- og sementarbeideres forening. (Leif Ørnelund/Oslo museum)

«En må ikke tro at en ramler rett inn i en hvilken som helst sal», står det i 25-årsjubileumsboka til Norsk bygningsarbeiderforbund, hvor «det synsinntrykk som møter deg i Festsalen» er malerisk beskrevet over en hel side.

«Søyler - ikke noen gresk etterligning, bare reale og funksjonelle søyler som bærer oppe noe bestemt, noe tungt. Men ennå har du ikke fattet hele salen, den er noe mer … en setter seg med følelsen av å være velbeskyttet … Denne perle av en forsamlingssal … må aller helst sees, og sees i bruk.»

Å se den i den bruk den var tiltenkt er ikke mulig lenger, men den gjorde jobben sin fra krigen og til utpå 2000-tallet.

Kilder:

● Søk i dagspresse gjennom nb.no.

● Johan Ødegård, Norsk bygningsarbeiderforbund 1923-1948: og litt om forhistorien og forløperne. Forbundet, 1950.