Kongen av Siam overrasket over den norske likheten

Den thailandske kongen Chulalongkorn kom til Kristiania fra Danmark 5. juli 1907. Danske admiral Richelieu, som hadde vært i tjeneste hos kongen av Siam i 27 år, la reiseplanene sammen med Landslaget for reiselivet i Norge. To dager senere gikk turen videre med tog til Trondheim. Herfra reiste det kongelige følget på femten-tjue personer videre med båt til Nordkapp, og så på returen alle de større byene langs vest- og sørlandskysten. I Notodden kjøpte den thailandske kongen et tonn Norgessalpeter av Hydros grunnlegger, Sam Eyde, og ble slik en viktig internasjonal kunde. Selv bekymret Eyde seg over serveringen og måtte hente varer fra hovedstaden i løpet av natta.

Hadde malaria

Chulalongkorn hadde i 1897 et offisielt Europa-besøk. I 1907 var den ett år lange reisen til Europa privat og av helsemessige årsaker. Kongen led av malaria og trengte klimaforandringer. Brevene hjem til den 21-årige datteren, prinsesse Nibha Nobhadol, er utgitt som bok med tittelen «Klai Baan», oversatt med «Langt hjemmefra».

Besøket i Norge varte i fem uker, og til tross for at det var privat, fikk det stor oppmerksomhet. I Kristianiafjorden ble Chulalongkorn ønsket velkommen av kong Haakon som kom i yachten «Albion»: «Et øyeblikk efter at ankeret var kastet kom Kong Haakon sammen med admiral Sparre, som skal ledsage meg under mitt opphold her, om bord». Statsminister Christian Michelsen og ordfører Fredrik Moltke Bugge sto for mottakelsen ved Honnørbrygga i Piperviken. Avisene skrev om besøket flere dager før han kom til landet, og da han kom i land, sto folk tett langs kjøreruta mellom Piperviken og Slottet.

Kong Chulalongkorn var i Norge som turist i 1907 og ble tatt imot av kong Haakon VII og dronning Maud. (Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket)

– Nymotens sludder

I Kristiania bodde Chulalongkorn på slottet, mens resten av reisefølget bodde på Grand. De lange lyse nettene fascinerte han, men han skriver at han var så trøtt at han sovnet med en gang. Dagen etter ble den planlagte morgenturen med kong Haakon ikke noe av fordi han den persiske ambassadøren fra Stockholm kom på uventet besøk. Men så ble det tid til vikingskipene og et kunstgalleri i nærheten som ikke interesserte like mye som den eldre norske historien: «Vi var begge, både kong Haakon og jeg selv, skjønt enige om at dette nymotens sludderet ikke var til å bli kloke av.» Klokka tolv var de tilbake til slottet til lunsj. Klokka tre ventet tur til Voksenkollen for å se på utsikten over fjorden og Holmenkollen for å se på skibakken.

Verken rang eller klasse

Thailand, eller Siam, var godt kjent i Norge. Norske skip var på alle hav over hele verden, og i 1907 var hvert fjerde skip som ankom Bangkok norsk. Chulalongkorn var bare fjorten år da han overtok tronen i 1868 og regjerte som konge i Thailand til sin død i 1910. Faren Mongkut er foreviget gjennom den romantiserte filmen Anna and the King om barnas engelske lærerinne. Chulalongkorns ønske om å åpne Thailand for handel og diplomatiske forbindelser med Europa skjedde i en tid med sterkt press fra de europeiske stormaktene for ekspansjon og kolonisering. Mens Storbritannia og Frankrike la under seg nabolandene, klarte Thailand å manøvrere seg gjennom kolonitida som selvstendig stat.

Kong Haakon og kong Chulalongkorn av Siam på Honnørbrygga 5. juli 1907. Den thailandske kongen var overrasket over mangelen på rang eller klasse og at den norske kongen snakket likt med alle han møtte. (L. Szacinski (firmaet)/Oslo Museum )

Det føydale systemet ble gradvis avskaffet under Chulalongkorn, og slaveriet forbudt i 1905. De norske forholdene overrasket likevel, og Chulalongkorn oppfattet nordmennene også som mer liberale enn de konservative svenskene. Da de besøkte Frognerseteren, bukket ikke alle for kong Haakon, som vennlig og omgjengelig snakket med folk som en vanlig person: «I Norge har man for lengst avskaffet adelen, - alle regnes for å være like. Men det at her hverken finnes rang eller klasse gjør det ofte vanskelig for Kongen å utføre sine plikter. Ved mottakelser, for eksempel, må han alltid ha mange innbudne … Og en annen ting: man bruker den samme språkføring enten man snakker med en godseier eller arbeider!»

