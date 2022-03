«Huset som tenner håp»

Agnes Fleischer hadde som barn fått en hofte- og rygglidelse som gjorde henne avhengig av rullestol. Hun tok tak i vanføresaken med stor tro på selvhjelp og opplæring. Sammen med søsteren Nanna startet hun arbeidsskole i et rom i Kongensgate 13 i 1892. Agnes var organisatoren mens Nanna var lærerinne i børstebinding, treskjæring, fletting, veving, knipling, søm, stripping og filering. Det var vanskelig å få større husrom, klaget Nanna da «andre leieboere erklærede ikke at kunne taale synet af dem», men etter hvert fikk skolen utvidet med lokaler i Pipervikens asyl. Pengestøtte kom fra Brennevinssamlaget og Kristiania sparebank, mens apoteket Nordstjernen i Stortingsgata 6 ga bort medisin. «Foreningen til understøttelse af trængende vanføre» sørget for bidrag til husleie, reparasjoner og sommeropphold.

Menn i flosshatter ved åpningen av vanførehjemmet Sophies Minde i Skådalen i 1902. (L. Szacinski (firmaet)/Oslo Museum)

Skadet av polio, epilepsi og forfrysning

I løpet av de ti første årene hadde Nanna og Agnes Fleischer 134 elever. Målet var å gi teoretisk og praktisk undervisning slik at personer med funksjonshemming kunne bli økonomisk uavhengige. Å hindre tigging og lediggang var et uttalt mål. Håndverksopplæring ble ansett som den tryggeste yrkesveien. Børstene ble solgt fra en bod på torget av en tidligere elev ved skolen. Skolen hadde to årlige utstillinger med elevarbeider, og i desember 1896 kom kong Oscar II på besøk. Året etter bevilget kongeparet 300.000 kroner til en «Centralanstalt» for vanføre fra hele landet. Institusjonen fikk navn til ære for dronningen. Sommeren 1902 ble «Sophies Minde. Arbeidsskole og Hjem for Vanføre» i Skådalen i Vestre Aker innviet av kongen.

Kurvfletting og produksjon av andre håndverksvarer var en stor del av opplæringen ved Sophies Minde. Skolen solgte varene, og det ble sett på som en hensiktsmessig yrkesutdanning for vanføre. Foto fra institusjonen i Skådalen. (Anders B. Wilse/Oslo Museum )

Vanføre ble løselig definert som personer med skade i kropp eller lemmer. I instruksen fra skolen i 1902 omtalt som lemlestede og krøplinger, og som på grunn av det hadde vanskelig for å finne annet arbeid eller følge ordinær skolegang. Mange av elevene hadde lammelser i armer eller bein på grunn av polio, andre skader på grunn av epilepsi eller forfrysning. Særlig de første årene kom flere med skader fra ulykker i industri eller landbruk. Andre hadde ulike medfødte tilstander.

[ Turistsjefen som brøt med tidas strenge moral ]

Elever lærer bokbinderfaget ved Sophies Mindes vanførehjem i Skådalen i 1905. Skolens lokaler og hjelpemidlene var gammeldagse, og skolen trengte raskt etter etableringen mer plass. (Anders B. Wilse/Oslo Museum )

Måtte bære elevene

Elevene trengte god plass med rullestoler, skyvekrakker og velosipeder, og lokalene i Skådalen ble snart upraktiske. Bygget manglet «elevator», og elevene måtte bæres opp trappene. I 1915 kjøpte derfor Sophies Minde Nationalbryggeriets eiendom i Trondheimsveien 132. Første verdenskrig og dyrtida satte en stopper for planene, og først i 1927 flyttet de kvinnelige elevene til Trondheimsveien, og i 1932 flyttet de mannlige elevene etter. Med dette var den første moderne institusjonen for vanførepleie etablert i Norge. Her var yrkesopplæring, poliklinikk og skolehjem samlet i ett. Eleven skulle følge ordinær undervisningsplan for folkeskole, fortsettelsesskole og yrkesskole.

I selvbiografien «Mot alle odds» forteller legen Helge Eivind Torp om oppveksten med alvorlig sykdom med både polio og tuberkulose som skulle føre han til Sophies Minde som sjuåring i 1927: «Det var en befrielse å komme fra barneklinikken på Rikshospitalet til Sophies Minde. Her var det gardiner på sjukerommene, farger på veggene og unge Røde kors-søstre som stelte pasientene. Det var en menneskelig atmosfære, og vi fikk besøk så mye vi ville.»

Sophies Minde i Trondheimsveien 132 i 1953, den første moderne institusjonen for vanførepleie etablert i Norge med yrkesopplæring, poliklinikk og skolehjem samlet i ett. (Mittet & Co. AS/Nasjonalbiblioteket)

– Det var et slit

Men ikke alle oppsummerte oppholdet slik. For mange unge var det å bli kategorisert som vanfør det samme som å bli fratatt muligheter. Erik ble født i 1941 med celebral parese. Selv mener han at den største feilen var at han ble sett på som delvis psykisk utviklingshemmet og derfor bare fikk to og en halv time på skolen daglig på Sophies Minde: «Vi som ikke var psykisk utviklingshemmede, kom galt ut av det, fordi vi fikk gal skolegang. Vi som så ganske unormale ut, fikk ikke utdannelse. Sånn var det den gangen. Det var et slit.»

[ Forsøksgymnaset ble etablert som en større bevegelse blant elever og lærere ]

Kilder

IKA Trøndelag IKS, Flå kommune og Grong kommune, fattigstyrets sakarkiv

Bjørn Lobben, «Habilitering, rehabilitering og opptrening», Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie, Helse- og omsorgsdepartementet

Kjersti Røsvik Pedersen, Funksjonshemmede barn i etterkrigstiden, Sosial- og helsedepartementet, 1995

Sophies Minde 1902-1952. 50 år av vanføresakens historie, Sophies Minde, 1953

Helge Eivind Torp, Mot alle odds, Oplandske bokforlag, 1998

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen