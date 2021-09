Rockeopptøyer og moralsk panikk

Årsaken til at politiet gikk til aksjon var at flere hundre ungdommer hadde samlet seg, danset og laget bråk i gatene etter premieren på den amerikanske filmen «Rock Around the Clock» på Sentrum kino.

Rockeopptøyene 20. september 1956 startet utenfor Sentrum kino etter premieren på «Rock around the clock», i norsk presse omtalt som en jazzfilm. (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

Rocken slo ned som en bombe i Norge da Rock Around the Clock» hadde premiere på Sentrum kino 20. september 1956. I London barket ungdom sammen med politiet da den ble vist. I Norge ble filmen først vist i Sarpsborg, deretter Moss og så i Skien.

Da Oslo stod for tur hadde avisene skrudd opp forventningene om at det kunne bli opptøyer slik VG skrev: «Den meget omtalte og omdiskuterte jazzfilmen «Rock Around the Clock» – forbudt i en rekke land og årsaken til de store ungdomsopptøyene i England – har premiere på Sentrum kino i kveld. … Det er ingen tvil om at premieren er imøtesett med stor forventning, men om det blir Rock´n´roll-opptøyer som i London er vel en annen sak. Rock´n’ Roll-uhyret er ennå ikke kommet på mote her hjemme».

Filmen handlet om en manager som oppdaget rocken gjennom gruppa Bill Haley & His Comets. Kritikerne hatet filmen. Dagbladet skrev: «Sjelden ser man en B-film så svak som denne, på grensen til å rutsje atskillig lenger bakover i alfabetet!»





Norges Handels og Sjøfartstidende holdt ikke noe tilbake: «Ja, slik kan det altså gå når tilfeldigheter og masse-psykose skaper nærmest utrolig blest omkring en film som viser seg å være mindre enn ingenting». Ikke alle var like kritiske. «Vi har sett verre ting» skrev Arbeiderbladet dagen etter premieren. Ungdommene elsket filmen – og ikke minst musikken!

En stor samling av glad og oppspilt ungdom etter filmfremvisningen. Flere mener pressen egget til bråk og at ungdommenes bråk i utgangspunktet var svært uskyldig, men at det ble endret da politi rykket inn på hardhendt vis. (NTB /NTB)

Premieredagen var kinosalen stappfull av oppstemt ungdom. Presse og politi sto parat utenfor, og etter sju-forestillingen ble det bråk på gata. Etter ni-forestillingen var området utenfor kinoen tettpakket av hundrevis av ungdommer. Bilene kom ikke fram, og ridende politi forsøkte å holde gatene åpne for trafikk. Da det ikke gikk, angrep de ungdommene med køller.

historiskebilder Politiet gikk til aksjon med køller mot folkemengden som var samlet utenfor Sentrum kino etter at filmen var over. (NTB /NTB)

VG beskrev hvordan urolighetene spredte seg videre: «ovenfor Torggata Bad samlet det seg flere hundre ungdommer som med skrik og skrål begynte sine herjinger. … politiets hester galopperte rett inn i mengden, og bak fulgte en hel rekke konstabler med dragne køller.

historiskebilder Politiet forsøkte å spre folkemengden, som spredte seg i flere grupper i Oslo sentrum. (NTB /NTB)

Det ble slått i øst og vest, og mengden ble splittet i tre puljer som ble skjøvet foran mot … Studenterlunden, Ankertorget og Grønlands torg. På sistnevnte sted fikk ungdommene hjelp av en rekke berusede personer, og her blusset opptøyene opp igjen».

Musikkjournalist Yngvar Holm var til stede, og ble beskyldt for å hausse opp stemningen: «det er ikke tvil om at enkelte pressefolk, inklusive meg selv, oppildnet ungdommen til å danse og få litt fart over tilstelningen. Man kan vel si at enkelte ungdommer og pressefolk hausset hverandre opp. Når fotografene begynte å ta bilder av den i utgangspunktet uskyldige dansen var det gjort». Han mener filmen og begivenheten hadde betydning som «rockens fødsel i Norge».

Urolighetene i Oslo varte i tre dager etter premieren på «Rock Around the Clock» i september 1956. (NTB /NTB)

Urolighetene varte i tre dager. 79 ungdommer ble arrestert, de fleste i alderen fjorten til sytten, og slapp ut etter noen timer i arresten. Riksadvokaten mente de ble behandlet med silkehansker. På 1950-tallet ble ungdomstida mer enn en ventestasjon på voksenlivet, og en egen ungdomskultur vokste fram.

79 ungdommer ble arrestert, de fleste i alderen fjorten til sytten, og slapp ut etter noen timer i arresten Her en unggutt som har klatret opp i søylen som holder kinoplakaten fra filmen. (NTB /NTB)

Radio Luxembourg og britiske BBC spredte lyden av rock’n’roll til ungdom rundt om i verden som skaffet seg Elvis-sveis og traktorsko. Musikken fikk skylda for ungdommens oppførsel og ble koblet til umoral og kriminalitet. Avisa Vårt Land krevde filmen tatt av plakaten. Den moralske panikken bunnet i frykten for endringene som lå i den nye ungdomskulturen. Da politiet rykket inn med køller og hester ga det opptøyene et dramatisk preg som vakte reaksjoner, og ble en peker fram mot ungdomsopprøret som skulle komme tiåret etter.

