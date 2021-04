Engelsk dronningbesøk på sultestreikers dødsdag

Tirsdag 5. mai 1981 klokka 10.30 gikk dronning Elisabeth og prins Philip i land ved Honnørbrygga like nedenfor Rådhuset. Tusenvis av mennesker hadde møtt opp for å ta imot den engelske dronninga.

Demonstrasjon til støtte for de sultestreikende fangene i Nord-Irland 5. mai 1981, samme dag som Bobby Sands, den første av ti sultestreikere som døde dette året. (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/ Klassekampen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

1200 soldater sto i giv akt langs kjøreruta fra Rådhusplassen til Slottet. Det var et offisielt besøk og kong Olav stilte i britisk admiralsuniform med Hosebåndordenens lyseblå bånd. Gardens æreskompani ropte «God save the Queen» da dronninga steg i land. Et stort oppbud av sivile og uniformerte politifolk og skarpskyttere på Rådhustaket skulle sikre mottakelsen.

For det var ventet bråk. Ved Honnørbrygga sto demonstrantene fra H-blokkaksjonen, Irlandsfronten og Irlandskomiteen klare med et stort banner med bilde av den nordirske sultestreikeren Bobby Sands. Sammen med den lovlige punktdemonstrasjonen utenfor Vestbanestasjonen talte demonstrantene over hundre personer. Bannerne krevde engelsk tilbaketrekking fra Nord-Irland og støtte til de sultestreikende fangene og «Dronninga ikke velkommen i Norge».

Demonstrasjon til støtte for de sultestreikende fangene i Nord-Irland 5. mai 1981, samme dag som Bobby Sands, den første av ti sultestreikere som døde dette året. (. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Klassekampen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

Bare noen timer tidligere hadde 27 år gamle Bobby Sands dødd i Her Majesty’s Maze Prison, det beryktede isolasjonsfengselet H-Blokkene utenfor Belfast i Nord-Irland, etter å ha sultestreiket i 66 døgn. Bobby Sands var medlem av den forbudte organisasjonen IRA (Irish Republican Army) som førte krig mot britisk tilstedeværelse i Nord-Irland, og nyvalgt medlem av det britiske parlamentet.

Han hadde sittet den siste tredjedelen av livet i fengsel. I H-blokkfengselet ventet mishandling og straffekost. Fangene nektet å bruke fangeuniform, og etter flere år iført kun et teppe sultestreiket 23 fanger for politisk status. Bobby Sands’ dødsfall førte til store protester i London, Paris og Iran. Oslo var plutselig midt i en dramatisk verdensbegivenhet. Bildene fra Oslo gikk nå verden rundt.

Bildene fra protestene mot dronning Elisabets statsbesøk samme dag som den nord-irske sultestreikeren Bobby Sands døde gikk verden over. (Foto: Trine Lyngaard/Klassekampen/An Phoblact)

Dronning Elisabeths andre offisielle besøk til Norge hadde på programmet besøk på Hjemmefrontmuseet og kransenedleggelse på nasjonalmonumentet over falte norske motstandsfolk under andre verdenskrig. Avisa Klassekampen skrev kritisk: «Mens britiske okkupantsoldater skyter ned irske ungdommer som kjemper for sitt lands frihet, vil det britiske kongelige statsoverhodet under sitt Norgesbesøk hedre den norske motstandskampen mot tysk okkupasjon».

Da demonstrasjonen utenfor Vestbanen ble oppløst fortsatte demonstrantene med slagord opp Karl Johans gate. Ved Klingenberg kino sperret politiet veien og beslagla plakatene. Det britiske flagget påmalt røde flekker for å symbolisere blod var allerede beslaglagt før demonstrasjonen. Ved Honnørbrygga ble et tjuetalls personer arrestert for å rope «British out of Ireland» og «Bobby Sands er død, leve Bobby Sands!».

Demonstranter fra H-blokkaksjonen, Irlandsfronten og Irlandskomiteen med plakater til støtte for de sultestreikende nord-irske fangenes krav om politisk status. (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Klassekampen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bib)

Da dronninga skulle hilse på ordfører Albert Nordengen kastet en ung mann en tomat mot henne, men traff Vi Menns fotograf Allan Iversen på buksebeinet istedenfor. I britiske aviser het det at det ble kastet en ballong fylt med tomatsaus. «Punker siktet for majestetsforbrytelse» skrev NTB. Tomatkasteren ble siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 101, det vil si for majestetsfornærmelse: «Forøves nogen Æreskrenkelse mod Kongen eller Regenten, straffes den skyldige med Hefte eller Fængsel indtil 5 Aar». Selv hevdet han at han prøvde å treffe en britisk soldat som sto og flirte. Tomatkasterens advokat truet med å innkalle dronning Elisabeth som vitne til en eventuell rettssak, men det ble ikke noe av. Det er siste gang noen er siktet for majestetsfornærmelse i Norge.

Bobby Sands ble valgt inn i det britiske parlamentet før han døde på sultestreik i 1981. Hans ikoniske portrett ble verdenskjent og er et kjent landemerke langs hovedveien Falls Road i det irske, katolske Vest-Belfast. ( Johanne Bergkvist)

Ti nordirske fanger døde under sultestreiken i 1981. Kravene om å ikke gå med fangeuniform og ikke utføre fangearbeid ble innvilget, og oppmerksomheten og oppslutningen dannet grunnlaget for fredsprosessen i Nord-Irland som skulle starte ti år senere.

