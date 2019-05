For ett år siden rev eier av Vålerenggata 36 uten tillatelse.

Saken ble anmeldt, og eier fikk 50.000 kroner i bot. Samtidig pågår arbeidet med å bygge nytt på tomta.

Samme dag som Dagsavisen skrev om bota og arbeidene, rykket Plan- og bygningsetaten (PBE) ut på kontroll.

I et skarpt brev til eier pålegger PBE nå full stans i arbeidet umiddelbart.

«Da bygget ikke settes opp slik det er stilt krav om, er arbeidene i strid med gitt tillatelse og godkjente tegninger» står det.

Samtidig gir etaten en mulkt på 150.000 kroner, og varsler at mulkten blir mye høyere om ikke arbeidene stanses.

«Dersom du ikke følger pålegget om å stanse (...) vil vi vurdere å be politiet om bistand», skriver etaten.

Snorre Solvang står som en av to eiere på Vålerenggata 36. Han skriver i et svar at dette må bero på misforståelser.

«Ønsker å påpeke at utførelsen er i hht prosjektert underlag og i hht gitt tillatelse. Noe som også uavhengig kontrollerende, (...), har bekreftet etter befaring 25/4-2019.» skriver han i svaret til PBE.

