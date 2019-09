I sommer sto den nye flerbrukshallen ved Uranienborg skole klar.

Nå komme enda en ny hall, og byrådet setter av 220 millioner i neste års budsjett til bygging av ny flerbrukshall.

Nedgravet

Hallen vil få felles inngangsparti med nye Sonja Henies ishall, og vil bygges delvis nedgravet i terrenget.

– Vi begynte å prosjektere ny flerbrukshall på Frogner i fjor. Dette er den bydelen med nest lavest dekning. Det er kun bydel St. Hanshaugen som ikke har egen idrettshall, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) til Dagsavisen.



Byrådene Rina Mariann Hansen (Ap) (til høyre) og Inga Marte Thorkildsen (SV) ser fram ti ny flerbrukshall i Bydel Frogner. FOTO: OSLO KOMMUNE

– I tillegg har Majorstua skole dårlig kapasitet for gym. Skolen ble bygget for 100 år siden, og da var det helt andre krav til fysiske aktiviteter, sier hun.

– Vi håper å sette spaden i jorda neste år, sier hun.

Majorstuen flerbrukshall er primært tenkt som en flerbrukshall for Majorstuen skole, men det planlegges også for at andre aktører kan bruke hallen utenom skolens timer.

Flerbrukshallenfår felles inngang med Sonja Henie ishall, og bygges nedsenket under bakken med kun overlysvinduer, rømningsvei og noe teknikk som synlige elementer over terrenget.

Hallen får en spilleflate tilsvarende en basketballbane, og skal kunne deles i tre parallelle gymsaler, hver med sine jente- og guttegarderober. Det blir i alt seks garderober og tre lærergarderober.

I tillegg er det planlagt et aktivitetsrom på rundt 70 m², en tribune med plass til 130 publikummere, samt mulighet for kioskløsning.

Samspill

Det er lagt til rette for mulig sambruk mellom ishallen og flerbrukshallen.

Kultur og idrettsbygg (KID) jobber med forprosjektet som vil bli sendt over til kvalitetssikring i løpet av høsten.

Målet å ta hallen i bruk til skolestart 2022.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er også glad for ny hall.

– I dag har Majorstuen skole knapphet på arealer til å drive kroppsøving. Det har derfor lenge vært arbeidet for å få til flerbrukshall i nærheten av skolen. Endelig vil nå også Majorstuen skole få et tilfredsstillende bygg for gym og fysiske aktiviteter! Skolen har i en årrekke slitt med å gi elevene det tilbudet de trenger for å utvikle seg fysisk og kjenne mestring. En stor og flott flerbrukshall i nærheten av skolen vil gi elever og ansatte muligheter til spennende og alternativ aktivitet, sier hun til Dagsavisen.

