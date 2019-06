Byggebransjen i Oslo: Torpedoer, ulovlige kontrakter og trafficking

* Det er mannen fra Ukraina som jobber i Norge med rumensk pass og som får lønna i kontanter – etter at 50 prosent skatt er trukket fra, ifølge arbeidsgiver. Selv tror den rumenske ukraineren at lønna er svart, men da han klaget, mistet han jobben.

* Det er arbeidsgivere som tvinger den ansatte til å sykmelde seg, men krever fortsatt oppmøte på jobb.

* Han som ikke har fått lønn på flere måneder.

* Sjefen som ikke har lappen, men låner førerkortet til de ansatte når han kjører bil.

* Det er torpedoer, ulovlige kontrakter og trafficking. Folk som sover i kjelleren til sjefen.

Denne uka leverte Fair Play Bygg Oslo og omegn sine 101 tips til relevante myndigheter om lovbrudd i byggebransjen i Oslo-området – etter fem måneders virksomhet og med bare én mann ansatt.

– Vi skraper bare overflaten, sier denne ene ansatte, prosjektleder Lars Mamen, til Dagsavisen.

Ingen sheriff

Fair Play er en dugnad mellom arbeidsgiversiden og fagorganisasjonene. Mamen skulle gjerne hatt flere kolleger i prosjektet, men er likevel glad for at initiativet i det hele tatt eksisterer.

Det er bare han – mot et ukjent antall useriøse og kriminelle aktører i byggebransjen. Mamen har ingen fullmakter til å gripe inn i forhold, ingen ID-papirer han kan vifte med som gir ham innpass. Han må oppnå tillit, sier han, overbevise hver enkelt om å varsle, og i enkelte tilfeller politianmelde.

Det kommer inn en god del tips, men Fair Play Bygg får også saker fra arbeidstakere som tar kontakt selv eller som Mamen kommer i kontakt med der bygningsarbeidere møtes.

– Jeg har vært på byggeplass siden jeg var 16 år. Jeg vet hva jeg ser, sier Mamen.

Et dårlig oppstilt stillas, et hopetall av utenlandsregistrerte biler ved byggeplassen, ansatte i joggebukse og slippers i stedet for reglementert antrekk får alarmen til å gå.

– Men jeg er ingen sheriff som rir rundt i byen. Jeg kommer i kontakt med folk som har noe å fortelle, sier han.

Måtte ta grep selv

Mamen forteller om falske pass og falske nasjonaliteter, og om trusler.

– Vi har nådd et punkt der deler av arbeidslivet ikke er som vi er vant til å se for oss, sier Mamen.

Han forteller om en stor, svart økonomi som truer med å bli uhåndterlig. Det var derfor Fair Play ble opprettet.

– Vi har levert 101 tips nå, som vi har forsøkt å verifisere så godt som mulig før vi sender dem videre. Men problemet stikker dypere, og det jeg kan gjøre, er å synliggjøre problemet. Vi i bransjen ser at myndighetene ikke klarer å håndtere dette alene, så vi måtte ta grep selv, sier Mamen.

– Gi fagbrev til alle

Han vil ikke være for politisk og er forsiktig med å komme med løsninger. Men Lars Mamen har et forslag som han mener ville innebære et kjempeløft:

Det går tusenvis av ufaglærte håndverkere i sin beste alder rundt i Norge, av mange nasjonaliteter. Mange av disse har ikke annet valg enn å akseptere vilkårene de tilbys i useriøse – eller kriminelle – bedrifter. Mamen ser for seg at bransjen og myndighetene sammen tilbyr dem fagbrevutdanning.

– På den måten vil de bli attraktive for de seriøse arbeidsgiverne, sier han.

For, sier Mamen: Det er viktig å understreke at tross alt det negative, er det mye som er bra i norsk håndverksbransje. Og de fleste ønsker å være seriøse.

– Vi la ut informasjon om retten til tjenestepensjon på polsk på vår Facebook-side. På en ettermiddag hadde vi 20.000 lesere. En viktig del av jobben er å få informasjon om hva man har krav på ut til den enkelte, sier Lars Mamen.

Det er likevel ikke nok. Problemet han står overfor «virker uendelig», og vi trenger en større innsats for å hindre at den ulovlige virksomheten undergraver en hel bransje – og på sikt kan dette bli en trussel mot velferdsstaten, sier Lars Mamen.

Undergraver velferdsstaten

I underkant av 80 av tipsene til Mamen har gått til A-krimsenteret i Oslo og Akershus. Senteret er et samarbeid mellom Skatt øst, Arbeidstilsynet, Nav Kontroll, Tolletaten, Kemneren i Oslo og politiet.

Leder Olav Norheim er godt fornøyd med informasjonen fra Fair Play og andre aktører. Han er positiv til at bransjer selv tar initiativ til slike samarbeid. Dette er ofte vanskelige saker, sier Norheim, som erkjenner at ingen har full oversikt over omfanget av problemet. Men han mener at økt kunnskap og bedre analyser gir et stadig bedre bilde av hva vi står overfor.

A-krimsenteret utførte 863 kontroller i fjor.

– Vi avdekker mer og mer, sier Norheim.

Mamen bruker beskrivelsen «mafialignende tilstander» om deler av bransjen. Det vil ikke Norheim gjøre.

– Vi bruker begrepet «kriminelle nettverk» som jobber innenfor ulike bransjer, sier han.

Men han er med på at situasjonen er alvorlig. Den ulovlige virksomheten kan tilby vilkår som de som driver lovlig ikke klarer. Dermed kan de utkonkurrere de lovlige virksomhetene, noe som har skjedd i andre land, forteller Norheim.

– Vi går etter bakmennene. Det de driver med, kan undergrave samfunnsstrukturen vår – og velferdsstaten, sier Olav Norheim.

