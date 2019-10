Byen har fått et nytt byråd, et nytt bystyre og en fyr som heter Omar.

Klokka ti presis, akkurat mens rådhusklokka spilte sin snodige lille symfoni, kom byrådsleder Raymond Johansen ut av den staselige døra på Oslo Rådhus onsdag formiddag.

Med seg hadde han én overraskelse, noen interessante ting, og en del sjølsagtheter. Alt i form av nye byråder. For mens gårsdagen hadde vært full av politikk, var dagen i dag full av personer og posisjoner. Det er tross alt mye morsommere, for noen av oss, i hvert fall.

For å begynne med overraskelsen: SVs nye byråd heter Omar. Det er et navn han deler med 2446 andre her i landet, både med norsk og muslimsk navnebakgrunn. En slags brobygger, dermed? Både mellom folkegrupper og partier, der han skal representere SV i et rødgrønt byråd? Tja, kanskje. Men navnet er tross alt ikke det samme, sjøl om det skrives likt.

(I rotnorsk tradisjon uttales Omar nemlig omtrent som Mona eller Oda, mens akkurat denne Omar nok uttaler det med alt trykk på O-en, som i Moland eller Konan. Man må se nyansene. Ifølge Babyverden.no (en svært troverdig kilde i de fleste spørsmål) betyr det norske navnet Omar egentlig noe sånt som "en veldig berømt versjon av en som heter noe på O". Men ... for å være ærlig: Samma det!)

Omar heter Gamal til etternavn, er 27 år gammel og går fra jobben som vikarlærer i matte på Kuben videregående, til å bli byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Han tar dermed ca halvparten av Tone Tellevik Dahls gamle jobb. Hun var byråd for eldre, helse og arbeid, hvilket også besto av bydelene, fram til hun altså mista jobben i dag.

Så Omar blir sjef for Nav (den kommunale delen som ikke staten bestemmer over), velferdsetaten og … hva nå mangfold egentlig består i.

Den andre delen av Tone Tellevik Dahls jobb får Robert Steen. Han slutter som finansbyråd og overtar eldre, helse og bydelene, men tar med seg digitalisering fra byrådsavdelinga for Finans.

(Akkurat det siste virker veldig lurt. Det har vært pussig at Robert Steen som finansbyråd sjøl har hatt ansvaret for en enorm avdeling som har brukt veldig mye penger, nemlig Origo. Nå må Robert sjøl tigge penger av finansbyråden til digitalisering, akkurat som alle andre byråder må til sine prosjekter. Dessuten er digitalisering det han bryr seg om, gammal it-bransje-sjef som han er.)

Robert Steens gamle finansbyråd-stol blir overtatt av MDG. Einar Wilhelmsen, som i dag er leder for Oslos miljøparti skal ta over stolen som synes forbeholdt middelaldrende, hvite menn. Det er først og fremst interessant fordi MDG ikke nødvendigvis er helt på lag med samarbeidspartiene SV og Ap i alle spørsmål. For eksempel nekter Wilhelmsen å backe sitt eget byråds fremste slagord, som du kan lese mer om i den saka her.

Det siste skiftet er i byrådsavdelinga for næring og eierskap. Victoria Marie Evensen tar over den nokså skandalerammede byrådsavdelinga som Marte Scharning Lund har sitti i siden slutten av februar. Hun tok over for Kjetil Lund, som igjen tok over for Geir Lippestad, så det er en stol folk sitter kort i. Hvorfor? Vel, Boligbygg-skandalen og Jordal Amfi-utsettelsene er i hvert fall ikke saker forgjengerne har kost seg med.

Det er bare to dager siden det ble kjent at byrådet vil gjøre et kjempegrep i den avdelinga. De vil slå sammen de enorme byggeselskapene Boligbygg, Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Kultur- og idrettsbygg til en gigantisk Oslobygg.

Så Evensen skal få litt å slite med, men i det minste får man alle skandalene i ett og samme byggeforetak, det er jo noe.

Seansen utafor rådhuset var kjapt og greit unnagjort. Raymond holdt en tale, snakka pent om alle, og et lite hundretalls svært entusiastiske partikaniner av alle slag klappet ivrig, før pressa fikk lov til å snakke litt med de nyutnevnte.

En seanse med publikum er ålreit, sjøl når publikum ikke er tilfeldige fans, liksom. Verre ble det da klokka nærma seg tolv, og den faste tradisjonen nøkkeloverrekkelse, skulle skje.

Du skjønner, når en byråd byttes ut er det av en eller annen grunn en ufravikelig tradisjon: I sånn omtrent verdens kleineste setting skal den påtroppende og avtroppende politiker si noe pent til hverandre, mens en nøkkel overrekkes på mest mulig symboltungt vis.

Det kunne jo vært greit, hvis det var et publikum der. Men når det ikke er noen, andre enn Østlandssendinga og Dagsavisens to representanter. Vi fikk høre Roberts vise ord til Einar og omvendt.

– Nå skal jeg bytte rolle. Fra nå skal jeg mase på deg, sa avtroppende Robert til påtroppende Einar.

MDG-Einar får et av de fineste kontorene i hele rådhuset, i et hjørne i sjuende etasje i østre tårn.

Men vi skulle videre til noen av de verste. Byrådsavdelinga for næring og eierskap (Marte Scharning Lunds gamle) har hatt lokaler i Olav Vs gate. Altså, de er ikke inne på Rådhuset i det hele tatt. Riktignok har byråden hatt finfin utsikt over Saga Kino og McDonalds rett over gata for Klingenberg og den slags kulturinstitusjoner, men denne høsten er jo også den blitt en grøft og en byggeplass hvor det beste man kan håpe på å se er en eller annen Venstre-politiker som lenker seg fast til et tre.

Scharning lund ga Evensen noen visdomsord om hvor viktig Filipstad-utbyggingen er, og hvor viktig alkoholpolitikken er for byen. Der kommer det nemlig en handlingsplan, snart.

– 17000 mennesker jobber i den næringa som gir farge og lukt og smak til denne byen, sa hun.

Inn der skal altså Victoria Marie Evensen. Men hun har akkurat fått barn, så hun skal ikke inn likevel. Hennes byrådssekretær, Vegar Andersen, skal få være vikarbyråd fram til over nyttår. Andersen, som ikke en gang fikk sin egen blomst, men måtte holde Evensen sin, skal altså være øverste ansvarlig for alle milliardene i Oslos næring og eierskap i halvannen måned.

Og når vi var ferdig med den symbolske nøkkeloverrekkelsen (de hadde nemlig ikke noen nøkkel. Det er litt opp og ned hvor påpasselige de er med symbolikken, altså), var det heisen to etasjer ned i samme bygg i Olav Vs gate (påtakelig hvordan de som har byrådsavdelinger uttafor selve rådhuset er de som mister jobben fortest. Bare nevner det).

Der har Tone Tellevik Dahl pleid å sitte, og hun skulle altså erstattes av to menn. Robert Steen, og nevnte nykommer Omar Gamal.

Tellevik Dahl benyttet anledningen til å være frekk mot Steens favoritt Tim, tegneseriefiguren som skal symbolisere digitaliseringa av Oslo.

– Du har kommet fra en avdeling med tall og regnskap til en avdeling av ekte mennesker. Jeg ser du har med deg Tim hit, men ikke glem de ekte menneskene, sa hun.

Robert Steen kontret med å si at de gjør som de alltid gjør i byrådet: Tone bestemmer.

Før han holdt en tale til Tellevik Dahl som bare er vakker hvis man virkelig er langt inne i den kongelige norske forståelse av virkeligheten:

«Du Tone, du representerer det som er kjerna i Arbeiderpartiet. Vi styrer. Vi kontrollerer.» Haakon Lie ville felt en tåre, minst!

Og dermed var det slutt for i dag.

Eller, det var også 59 bystyrerepresentanter som måtte finne plassene sine i bystyresalen. De nølte, leita, var forvirra. Noen var tilogmed sinte. Men alt de fikk lov til å vedta var valgresultatet. Pluss hvem som skal være ordførere og sånt.

Alt er nytt. Noen partier er nye. Andre er blitt veldig små. Noen har vokst eller krympa. Men bystyreflertallet er omtrent det samme. Først om tre ukers tid får bystyret muligheten til å være skikkelig bystyre. Da får vi kanskje den første lille følelsen av om alt fortsatt er ved det gamle, eller om ... du veit, noe som helst egentlig er nytt.