– Grusomt! Forferdelig! Helt feil!

Slik oppsummerer 83 år gamle Bibi Ryder hva hun tenkte da hun for få dager siden leste at seniorsenteret på Vinderen etter all sannsynlighet legges ned ved utgangen av året.

Gikk ut og beroliget brukerne

Dette til tross for at leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye, så sent som 30. april i år garanterte videre drift av senteret. Lovnaden kom etter at flere beboere var bekymret for at seniorsenteret skulle legges ned i forbindelse med at bydelen skulle overta driften, etter å ha vært drevet at Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 50-tallet. «Ryktene går og jeg mener det er viktig å berolige brukerne med at bydelen garanterer for videre drift – uansett», sa Husebye til lokalavisen Akersposten for få uker siden. Et løfte han allerede har brutt.

Ukjent omsorgsbygg på Steinerud

For som Dagsavisen skrev i forrige uke har det i flere år vært kjent at bydelen på Oslo vest har pådratt seg stor gjeld. I løpet av de fire siste årene har det blitt gjort flere strukturelle endringer i forsøket på å betale tilbake 70 millioner til kommunekassa, men fremdeles står bydelen 58 millioner i minus. Hvert år går omlag to millioner kroner til drift av seniorsenteret på Vinderen. 4. juli uttalte Husebye til Dagsavisen at et enstemmig bydelsutvalg stilte seg bak kuttene.

– Jeg garanterte det før vi visste at byrådet hadde inngått en ny avtale med Diakonhjemmet Omsorg +, noe som er en betydelig endring av situasjonen, sier Husebye til Dagsavisen, og henviser til utbyggingen av 124 omsorgsleiligheter med seniorsenter på Steinerud, ett t-banestopp unna Vinderen.

– Seniorbehovet er stort i Vestre Aker, også i denne delen av bydelen. Men akkurat hvilket bygg det er seniorsenter i er ikke så avgjørende for vår del. Vi håper det nye seniorsenteret blir et populært tilbud til alle, legger Husebye til.

Saken fortsetter under bildet

Møttes på senteret: Mette Berens (til venstre) og Bibi Ryder vil begge kjempe for at Vinderen seniorsenter overlever.

Har tatt vare på brukerne i koronatiden

På det lokale kjøpesenteret Vinderen Torvet sitter de to venninnene Bibi Ryder (83) og Mette Berens (79) og nipper til hver sin kopp svart kaffe. Hver gang en litt kroket kropp kommer inn gjennom glassdørene til senteret vinker og smiler de. De to venninne har bodd mange år på Vinderen, men ble kjent med hverandre først da de begynte å bruke seniorsenteret.

Begge forteller med stor iver hvor mye Vinderen Seniorsenter, Bibi som styremedlem og frivillig og Mette som engasjert bruker. Senteret, som nå er sommerstengt, holdt som de fleste andre tilbud stengt mens koronaen herjet landet som verst. I løpet ukene det holdt stengt, fikk senteret kanskje en enda større betydning enn når det er åpent, forteller de to. Frivillige fikk nemlig ansvar for å følge opp brukerne de kjente best. De har ringt for å prate, tilby handlehjelp og gå på tur med trygg avstand. For mange fungerer senteret som en familiesubstitutt for de som ikke har noen familie, mener de to.

– De vil jo ha de eldre til å bo hjemme så lenge som mulig, og så legger de ned et slikt tilbud? spør Bibi vantro.

– Når folk blir inaktive så tror jeg de forfaller fort, supplerer Mette.

Et seniorsenter for de friske

For brukerne av Vinderen seniorsenter er det ikke det samme om de møtes her eller på Steinerud. For det nye senteret ligger strengt talt ved Diakonhjemmet, med relativt kronglete reisevei fra Vinderen. Her på Vinderen har seniorene alt de trenger, buss, t-bane, tannleger, pysioterapauter, legekontor. Nærheten til alt dette gjør at mange eldre i bydelen bosetter seg nettopp på Vinderen når de selger eneboligen og kjøper leilighet.

– Dessuten blir seniorsenteret på Diakonhjemmet i hovedsak for beboerne på Omsorg +, folk som ikke klarer å bo hjemme uten mulighet til tilsyn. Jeg vil gå på et seniorsenter hvor jeg kan snakke med friske mennesker, ikke demente, sier Bibi.

