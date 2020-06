Bydelene sier nei til Øya-uteservering i sommer

I Bydelsutvalget i Grünerløkka så det ut til å bli et skikkelig sjøslag om pils i parken i kveld. Bakgrunnen: Øya-festivalen har søkt om tillatelse til å leie en del av Tøyenparken og ha uteservering der i sommer, for å tjene inn litt av pengene de taper på å ikke få lage festival.

På uteserveringen, som skulle være på den trekanta tomta nord for det gamle Munch-museet, la festivalen opp til både øl, levende musikk, debatter og matservering. Men nå har altså to bydeler sagt nei.

Ja, du skjønner, tomta ligger på grensa mellom to bydeler. Størstedelen ligger i bydel Grünerløkka. Derfor trodde man at bydelsutvalget der skulle mene noe om dette. Men selve adressen ligger i bydel Gamle Oslo. Og dermed er det de som skal avgi den endelige høringsuttalelsen.

For bydelene bestemmer ikke dette. Det gjør Næringsetaten, som igjen ligger under næringsbyråd Victoria Evensen. Komplisert? Velkommen til politikken!

Ap sa ja

Uansett var det i bydel Grünerløkka slaget skulle stå. Der har bydelsadministrasjonen, altså de administrativt ansatte, anbefalt at man vender tommelen ned for forslaget. Begrunnelsen er at området er i et såkalt "stille område". Arbeiderpartiet i bydelen leverte likevel inn et forslag om å si ja takk til pils i Tøyenparken.

Og det til tross for et visstnok historisk hardkjør i bydelens innboks. En rekke naboer har sendt brev til bydelen og bedt dem avvise forslaget, mens bare en enslig støtteerklæring er havnet i sakens mappe.

I tillegg er det blitt kjent at Tøyen Sportsklubb planlegger aktiviteter omtrent på samme flekken. Gratis aktiviteter skal foregå utenfor flerbrukshallen mellom klokka 11 og 17 hver dag i store deler av sommeren.

Politikere i tvil

Vanligvis i bydel Grünerløkka er partiene på litt utpå venstresida mest skjenkeskeptiske, mens MDG, Venstre og Høyre er mest positive. Likevel var det Arbeiderpartiet som leverte inn forslag til en begrenset parkskjenking før BU-møtet torsdag. Utover ettermiddagen og kvelden torsdag var det fortsatt ikke avklart hvem som ville få flertall. Både MDG og Høyre var sterkt i tvil om hva de skulle ende på.

– I utgangspunktet er vi veldig positive til at det skjer ting. Det er jo snakk om et område som ikke er så mye i bruk til vanlig, sa BU-leder Geir Storli Jensen fra Miljøpartiet de Grønne da jeg snakket med han tidligere i dag.

Han var likevel svært i tvil, særlig av hensyn til idretten.

– Jeg vet rett og slett ikke, sa han noen timer før avstemningen.

Sånn her ser Øyafestivalens plan ut:

En hard nøtt

I Høyre var det liknende usikkerhet.

– Dette er en hard nøtt. Jeg har vært på Øyafestivalen 16 år på rad og støtter jo Øya i aller høyeste grad. Men vi har for lite grøntarealer, sa Camilla Verdich i Grünerløkka Høyre.

– Hvis vi får en sommer lik den i 2018, så kommer vi til å trenge alle grøntarealene vi har. Vi har for få grøntarealer i bydelen, og utbyggerne lager veldig små leiligheter. Folk trenger å komme seg ut, sa hun.

I Rødt derimot, var det ikke like mye tvil og usikkerhet.

– Rødt prioriterer konsekvent bomiljø foran skjenking, og mener vi ikke bør anbefale denne skjenkebevilgninga.

Han peker på at det har kommet 15 innspill fra naboer som sier nei takk til Øya.

Trakk forslaget

Men da saken kom opp til behandling i kveldens møte trakk Arbeiderpartiet sitt forslag.

– Det har vært viktig å både ivareta sportsklubben, de lokale beboerne og samtidig skape aktivitet i parken. Vi prøvde å få til et kompromiss mellom de mange interessene, forteller Arbeiderpartiets Vemund Rundberget.

Han endte med å trekke forslaget, av hensyn til både beboerne, idretten og for å ha tilgjengelig park i Oslo-sommeren.

– Vi prøvde oss med et kompromiss, men det er ikke alltid det ordner seg, sier han.

Dermed ble administrasjonens forslag om å si nei, enstemmig vedtatt.

Og bydel Gamle Oslo? Vel, BU-leder Teodor Bruu fra MDG fortalte at politikerne der ville overlate saken til administrasjonen av tidsmessige årsaker. Og Bydelsdirektør Tore Olsen Pran sa at de da ville støtte seg til administrasjonen i bydel Grünerløkka.

Kroken på døra

Konklusjonen: Begge bydelene sier nei. Resten er opp til Næringsetaten.

Men pleier egentlig etaten å høre på bydelen når de skal bestemme sånt?

– Ja, det er jo ofte vi som vet best. Men det hender også at vi ikke blir lytta til, sier Ap-Vemund Rundberget.

– Tror du nå dette er kroken på døra for prosjektet?

– Jeg vil tro det.

PS: Tidligere søkte Øya om å ha utservering i hele sommer, og med kapasitet på 400 personer. Siden har de endret søknadsperioden fra 1. august til 13. september. Og på skissa ser det nå ut til å være lagt opp til rundt 200 personer.

