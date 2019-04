Ullevål sykehus svarer. Se i bunn av saken.

Dagsavisen kunne i forrige uke fortelle om Sissel Møller, som ble sendt hjem fra Ullevål sykehus i vrengt pysj, morgenkåpe, tøfler og full bleie.

Ba om hjelp

– Min far forklarte at han dessverre verken hadde bil eller mulighet å komme på grunn av sin helsetilstand da han fikk beskjed om at kona skulle skrives ut. Han henviste Ullevål til bydel Østensjø og ba dem hjelpe til, sa stedatter Tone Ims Larsen.

Bydel Østensjø sier at hun fikk den hjelpen det ble bedt om.

– Sykehuset hadde to henvendelser til bydelen vedrørende utskrivelse den 22.03, noe vi har elektronisk dokumentert, sier Jatinder Sharma til Dagsavisen.

– Avdelingsleder Hanne Harbo ved nevrologisk avdeling på Ullevål sykehus skrev i en e-post til Dagsavisen at det i dette tilfellet også ble inngått en avtale med hjemmesykepleien om at pleier skulle møte pasienten ved ankomst til hjemmet. Stemmer det?

– Det er her vi er uenige, sier Sharma.

– Vi fikk aldri noen henvendelse om å være til stede da hun kom hjem. Jeg har gått igjennom alt av logger, og kan ikke finne noen ting om det, sier han.

Urettmessig

Han mener at Bydel Østensjø urettmessig har blitt kritisert i denne saken.

– Vi fikk to henvendelser fra sykehuset denne dagen. I den første henvendelsen ble det formidlet at bruker kommer hjem uten at det er behov for endringer i tjenesten. Senere samme dag ble arbeidslag demens kontaktet telefonisk der sykehuset ba om et ekstra besøk fra hjemmetjenesten grunnet at ektefellen var i dårlig form. Vi avtalte at brukeren skulle få ekstra besøk samme dagen, sier Jatinder Sharma.

– Jeg har snakket med mine folk, sett på de elektroniske loggene og sett arbeidsnotatene de ansatte har skrevet. Her står det at hun fikk to besøk den dagen hun kom hjem. Stedatteren og ektemannen var også til stede, sier han.

Sissel Møllers stedatter, Tone Ims Larsen, frikjenner også Bydel Østensjø i dette tilfellet.

– Det ble aldri gjort noen avtale om at hjemmetjenesten skulle være til stede da hun kom hjem. Det ble gjort avtaler om besøk senere samme dag fra hjemmetjenesten, og de var her to ganger den dagen hun ble skrevet ut, sier Tone Ims Larsen til Dagsavisen.

– Vi i Bydel Østensjø føler at vi urettmessig får skylda for å ha sviktet. At vi blir pålagt feil vi ikke har gjort er uheldig for omdømmet vårt, sier Jatinder Sharma.

– Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

– Jeg føler at kommunikasjonen vi har hatt med sykehuset og pårørende har vært god. Men det burde kanskje vært skriftlig presisert fra sykehuset om at hjemmetjenesten skulle være til stede ved hjemkomst, sier han.

OUS svarer

I en e-post til Dagsavisen mandag kveld skriver Hanne F. Harbo, avdelingsleder ved nevrologisk avdeling OUS, dette:

– Det var ikke vår hensikt å kritisere. Derimot beklager vi hendelsen og vil bruke denne saken som utgangspunkt for å bedre vår kommunikasjonen mellom avdeling og bydelen. Vi har i dag tatt kontakt med Østensjø bydel, og vi har snakket med avdelingsdirektør Jatinder Sharma. Nevrologisk avdeling og Østensjø bydel er enige om at vi har som felles mål å legge alt til rette for pasientens/brukerens beste.

