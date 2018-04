Oslo

Lørdag 18.00 løper Vålerengas stolte krigere ut på Intility Arena for å møte et lag fra Drammen som ikke har prestert så bra så langt denne sesongen. Som de aller fleste andre lag i serien ser de på Vålerenga som sin hovedrival.

Derfor har Strømsgodsets supportere mobilisert for å være best mulig og flest mulig på Valle i morgen. Antakelig kommer det en minibuss fra Buskerud og et par hundre som bor i Oslo, men har røttene sine i distriktene.

Vi kan nemlig spole ti måneder tilbake. Da er vi rett før Vålerengas forrige hjemmekamp mot Strømsgodset – i juni i fjor – og det gikk ut bud fra Godsetunionen om at alle drammensere skulle skrives inn i bussmantallet for å reise til hovedstaden og støtte laget sitt. De skulle knuse sin erkerival og sørge for hevn for alle som Vålerenga har stjålet fra Drammens stolthet de seneste årene.

På Ullevaal så vi i stedet en sammentrukket klynge av halvveis syngende supportere fra Buskeruds største bygd. Som tribuneopptredenen deres ble også kampen et antiklimaks. 1-1 og alle var passe misfornøyd.

Noen trekker fram dette som en kamp det smeller av, som har et potensial som en storkamp. Men det gjelder jo egentlig alle lag som spiller kamper mot Vålerenga. For så sterkt er hatet ute i provinsen mot hovedstaden. Vålerenga-Start? «Jævla blærer fra hovedstaden som snøt oss for gullet i 2005». Vålerenga-Bodø/Glimt? «Kjøpelag fra hovedstaden. Vi har finere fiskemottak og finere kjøpesenter enn dere. Og dere stjeler damene våre». Vålerenga-Ranheim? «Komme her og tro dere er noe, vi holder jo med Rosenborg uansett».

Sånn er det å være fra Oslo. Skal du ta en lokalbuss i Nord-Norge, et regiontog på Sørlandet eller ei ferje på Vestlandet, så har du skylda for at landbrukssubsidiene har gått ned eller at trygdesatsene er for lave. Hele landet hater deg, i det minste litt. Bygda, det er dem. Byen, det er oss. Og bare med tilhørighet i byen så er du en provokasjon. Med å bo i byen er du motstander av at de skal få drive med tjuvfiske, motstander av at de skal få drive med ulvejakt og motstander av at de skal få gifte seg med kusina si.

På samme måte som Alvdal ikke blir urbant av at noen serverer kaffe latte der, forblir Drammen i periferien selv om de har ei gate på hver side av elva og et torg foran kirka. Og det understrekes av at de har det samme provinsielle synet på at oslofolk egentlig bare stjeler alt fra dem. Det de produserer. De spillerne og trenerne de får fram. Og – for fotballsupportere – sangene deres.

Derfor er ikke dette et derby. Derfor er dette en av de klassiske kampene som har preget landet fra gamle dager: Dette er by mot land. Dette er de på landsbygda som tror at overskuddet av deres produksjon er det som skaper muligheten til å ha en by, mens hjulene går rundt i samfunnet i vår tid basert på intellektuell utvikling og produksjon i byene der det globale møter det lokale.

Sist Godset var i byen var det et snaut år etter at Deila hadde fått beskjed fra Godsetunionen om at han hadde valgt den verste klubben han kunne velge. Deres tidligere gulltrener skulle altså ta over VIF. Pilla blir ikke søtere for Strømsgodset av at daglig leder Erik Espeseth, assistenttrener Haakon Lunov og mental trener Mette Rosseland også har tatt veien fra Drammen til byen.

Godset burde holde seg til å hate Mjøndalen. Ta det litt voksent. Se på de som det er naturlig å sammenligne seg med. De på deres egen størrelse.

Sånn som vi gjør. For vi gir jo blaffen i om SIF har med Stengel. Etter seks gode kamper for oss på høsten i i fjor, så stikker han hjem til Hokksund med halen mellom beina for å være popstjerne.

Kom da vel. Ikke for å se Strømsgodset, men for å se Vålerenga. Antakelig vil laget som har startet de tre første seriekampene endres noe, og det kan bli mulig å se spennende profiler som Carvalho fra Uruguay, Fridjónsson fra Island, Ernest Agyiri fra Ghana og Felix Horn Myhre fra Oslo. Kanskje så mye som tre av dem allerede fra kampstart? By mot land!

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.