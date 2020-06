– Vi bekymrer oss. Vi bekymrer oss kanskje mest av alle. Vårt samfunnsoppdrag er jo å bidra til å redusere skade og redde liv.

Marta Bjørke er leder for Prindsen mottakssenter i Storgata i Oslo. Det er her det mye omtalte Brukerrommet, eller tidligere sprøyterommet, i Oslo ligger.

Den siste uka har Bjørke og kollegene hennes lest i Dagsavisen om rommet de drifter. De har lest at Ambulansetjenesten har sendt brev til Velferdsetaten der de ytrer sin bekymring for Oslos rusbrukere. De frykter flere overdosedødsfall enn vanlig denne sommeren fordi Brukerrommet er stengt til 10. august.

Bjørke og kollegene har også lest at byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) forklarer at kommunen ikke kan åpne rommet ennå, på grunn av ferieavvikling og smittevernsreglene. Da de leste at helseminister Bent Høie (H) mener det burde vært mulig å åpne rommet likevel , fikk de behov for å svare.

Marta Bjørke. Foto: Privat

I beredskap

– Tro meg. Velferdsetaten har prøvd. Og det er litt demotiverende dersom man skal framstille det som at rommet ikke åpnes alene fordi folk er på ferie, eller fordi Velferdsetaten ikke har gjort nok for å prøve å få det til. Faktum er dette: Velferdsetaten har ikke mange ansatte sykepleiere. 21 sykepleiere fra Prindsen mottakssenter er omdisponert til andre oppgaver. For Oslo kommune er fortsatt i beredskap. Våre myndigheter er tydelige på at koronakrisen ikke er over. Derfor må vi være i beredskap og solidarisk stille vårt helsepersonell til disposisjon, sier Bjørke.

Hun blir engasjert når hun snakker om sykepleierne og de andre kollegene sine.

– Dette er folk som ikke har hatt noen påskeferie, men som har kastet seg fra en turnus og inn i en annen da krisen var et faktum. De har lagt ned en enorm arbeidsinnsats. Verken de som er beordret ut til koronarelaterte oppgaver eller de som holder hjulene i gang på de andre tjenestene på mottakssenteret, har hatt hjemmekontor. De har fortsatt å dele ut smittevernsutsyr, springe ut for å gi førstehjelp til overdoserte rundt huset, gitt helsehjelp og tilbud om akuttovernatting. Så har Velferdsetaten forsøkt å finne erstatning for sykepleiere som er beordret ut, blant annet gjennom vikarbyråer, men det har vist seg utilstrekkelig for forsvarlig drift, sier Bjørke.

Ikke lovpålagt

Hun synes stenging av Brukerrommet er en lei situasjon. Men tross bekymringene for gruppa som rammes, velger hun å se en positiv ting ved oppmerksomheten:

–Tenk at Ambulansetjenesten, bystyret, helseministeren og byrådet står i felles front for vårt tilbud. - - Det forteller meg at det vi gjør er viktig. Det skadereduserende arbeidet Brukerrommet representerer må gjerne vurderes lovpålagt, det er det ikke i dag., sier Bjørke.

Kapasitet er dessuten ikke bare en utfordring under koronakrisen, forteller hun.

– Oslo har kun ett brukerrom. Det er for sårbart og kapasiteten rekker ikke til alle som trenger det. Oslo har hatt en stor befolkningsøkning siden vi åpnet sprøyterom i 2005. Videre er sprøyterommet endret til et brukerrom med en utvidet målgruppe. Oslo trenger flere brukerrom, målgruppen trenger brukerrom der de bor, i bydel og i flere kommuner. Skadereduserende tjenester inkludert brukerrom gir en helt nødvendig kontakt og mulighet til hjelp til en gruppe borgere som flere enn oss burde hatt mye tettere kontakt med.

Slik ser Brukerrommet ut. Foto: Prindsen mottakssenter

100 om dagen

I Brukerrommet på Prindsen mottakssenter er det plass til seks til åtte personer på inntaksrommet av gangen. Bjørke anslår at det normalt sett kommer cirka 100 mennesker innom.

– Det har vært køer hos oss lenge. Vår kapasitetsmangel er godt dokumentert, og det er stor frustrasjon blant brukerne, sier hun.

Behovet for brukerrommet er også tydelig når man ser utenfor det velkjente gule huset.

– Det sitter folk rundt omkring huset vårt, og vårt nabolag, og setter sprøyter. Det er sjenerende brukergruppa og for folk som går forbi. Men de som gjør dette må inviteres inn et sted, sier Bjørke.