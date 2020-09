– Vi har strukket oss langt for å finne en løsning, uten å lykkes. Vi er skuffet over at Oslo kommune overhodet ikke kommer oss i møte, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne kommune.

Forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo, Mona Bjørnstad, sier hun trodde på en løsning i det som omtales som krevende forhandlinger.

– Dessverre fikk vi det ikke til. Det siste kravtilbudet fra Oslo kommune kunne vi ikke akseptere. Derfor er vi nå i brudd, sier Bjørnstad.

Les også: 803 vektere tas ut i streik etter brudd i vektermeklingen

Til mekling

Forhandlingene i Oslo føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, YS og Akademikerne.

Oppgjøret går nå til mekling med frist ved midnatt 14. oktober. Dersom partene ikke oppnår enighet i meklingen, blir det streik.

Unio opplyser at det har vært konstruktive og reelle forhandlinger, men at det ikke ga en løsning.

– Vi beklager sterkt at vi var nødt til å bryte, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Les om trehusene på «Hylla»: Carmen og Gjermund fikk sjokkbeskjeden: – Det er et tap for oss personlig, men mest av alt et tap for Vålerenga (Dagsavisen+)

Vil ha lokale forhandlinger

Akademikerne peker på at Oslo kommune er det eneste området der organisasjonens medlemmer har sentrale forhandlinger og at det er et lite fleksibelt system som gjør at kommunens ledere ikke kan forhandle lønnen på den enkelte arbeidsplass.

– Oslo kommune har stor gjennomtrekk av ansatte og bruker milliarder på konsulenter istedenfor å satse på sine egne ansatte. Vi mener at dagens gammeldagse system svekker virksomhetenes muligheter til å beholde viktig kompetanse, sier Graff.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.