Oslo

Gårdeiere i Oslo, inkludert styret i sameiet og borettslaget har nemlig en lovpålagt plikt til å sperre av fortau og fjerne is og snø fra sine bygg, dersom det er fare for ras.

Brann- og redningsetaten oppfordrer nå folk om å melde fra til Bymiljøetaten i Oslo, om de ser et sted med stor rasfare i byen. Bymiljøetaten varsler deretter politi og brannvesen ved behov.

– Politiet ringer oss om de anser at situasjonen er slik at det er fare for liv og helse, sier vakthavende stabsjef Ståle Lindhardt i brann- og redningsetaten til Dagsavisen.

Siden lørdag har de vært ute på 17 slike oppdrag. Oppdragene er ikke gratis, og brann- og redningsetaten sender regning til gårdeier.

– Se opp!

Lindhardt forventer at det blir flere oppdrag.

– Det er jo først i dag dette begynner, og det vil bare forverre seg, sier han.

– Hva vil du anbefale folk å gjøre når de ferdes i Oslo gater i disse dager?



– Du må passe på å se opp. Det er ikke så lett, fordi du vil ikke nødvendigvis kunne se hva som er på taket av is og snø. Men hvis du oppdager at det er en tydelig snøskavvel der, så er det best å benytte fortauet på andre siden. Er det ikke bedre der må nesten bruke veien for å passere akkurat det området. Det er heller ikke ufarlig, så mitt råd er egentlig å holde seg inne om man kan, sier den vakthavende stabsjefen.

– Men hva er det verste som kan skje?

– I verste fall kan du bli truffet så hardt av is at du dør. Vi husker alle Robin som ble truffet av en stor, tung isblokk fra et tak på Frogner. Han overlevde, men i verste fall kan man dø, sier Lindhardt.

Kommunen følger opp skilting

Bymiljøetaten opplyser om at de gjør sitt for å følge med på at gårdeierne skilter der det er fare for ras.

– Vi er opptatt av at det skal skiltes når det er reell fare for ras. Noen gårdeiere har en praksis hvor det settes ut skilt omtrent i oktober, og lar det stå hele vinteren. Da er det fare for at innbyggerne ser seg blinde på skiltene, og ikke tar dem like alvorlig. Det vil vi heller ikke ha, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

