Brannstasjoner i Oslo blir dyrere enn beregnet

Det er ikke tatt god nok høyde for arealer som kommer i tillegg til det som er nødvendig for å ivareta byggets funksjon. Det gjelder blant annet tekniske rom, gang- og kjørearealer, sjakter og vegger, skriver NRK.

Anne Haabeth Rygg (H), nestleder i Oslo kommunes finansutvalg, reagerer.

– At det kommer informasjon om at man har glemt å planlegge for vegger i bygget, synes jeg høres helt utrolig ut, sier hun til kanalen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) innrømmer at det mangler arealer til blant annet tekniske rom, kjørearealer og ganger, men:

– Det var ikke ting som manglet i bygget, men det var ikke beregnet nok areal. Det er to forskjellige ting, sier hun.

– Det er oppdaget feil tidlig i prosjektet. Det gjør vi noe med. Det viser ansvarlighet, og at man styrer på en god måte, legger Evensen til.

Bryn øst i Oslo og Bjørvika i sentrum er stedene hvor det skal bygges nye brannstasjoner i hovedstaden.

