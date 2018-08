Brann-supporteren måtte amputere foten

Oslo

Brann la mandag kveld ut en oppdatering på sine hjemmesider om statusen til personen som ble skadet i Oslo foran kampen Vålerenga - Brann søndag.

"Supporteren, en 22 år gammel mann, har i natt vært gjennom en omfattende og lang operasjon i den ene foten, som måtte amputeres nede på leggen, over ankelen. Det gjenstår fortsatt flere operasjoner de neste dagene.

Brann får opplyst direkte fra familien at de får mange positive tilbakemeldinger fra sykehuset, til tross for at situasjonen fortsatt ikke er helt avklart.

22-åringen er våken og husker forløpet til ulykken. Han har sine nærmeste rundt seg på sykehuset i Oslo og er ved godt mot. Han vil etter hvert bli overflyttet til sykehus i Bergen.

Familien takker for støtten til alle som har stilt opp, både folk i Brann, i Bataljonen og i BGG."

Les Branns artikkel her: http://www.brann.no/nyheter/status-pa-supporterulykken

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sier følgende om statusen som er kommet fra familien:

- Dette er fortsatt en meget alvorlig hendelse, men vi må likevel tillate oss å føle lettelse over at han overlever. Det kunne gått så mye verre, sier hun.

Johannesen formidler også på vegne av familien av de ikke ønsker direkte henvendelser fra media eller andre i denne fasen.

Berømmer supporterne

Supportere som ønsket det, kunne også komme til Brann stadion mandag for å snakke om hendelsen.

I Vålerenga er de glad supporteren overlevde ulykken, og berømmer begge lags supportere etter ulykken som skjedde i timene før kampstart.

– Det ble ingen konfrontasjoner mellom supporterne og vi opplevde profesjonell opptreden fra både VIFs og Branns supporter-koordinator etter det som skjedde, sier VIF-sjef Erik Espeseth til Dagsavisen, som ikke kjente den medisinske statusen til Brann-supporteren da Dagsavisen snakket med ham.

– Vi må bare krysse fingrene for at han klarer seg gjennom dette, sa han.