– Det er mye røyk her, og jeg kan også se flammer. Og det er masse folk som står og ser på. Men det ser ut som om de har kontroll, sier Dagsavisens journalist på stedet.

Politiet mottok kl. 20.19 melding om brann i et klubbhus i Sportsstien 4 på Høybråten.

– Ingen befinner seg i huset, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo-politiet til NTB.

Hun opplyser om at slokkingsarbeid er igangsatt, men at det er for tidlig til å si hvor lenge dette vil ta. Hun kan heller ikke si noe om årsaken til brannen.

Det er mye røyk, og beboere i området anbefales å holde vinduer stengt, opplyser politiet på Twitter.

En stund gjorde mange skuelystne det vanskelig å komme til brannen, men dette er nå løst, opplyser Sandnes.

