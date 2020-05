Mange har på hvorfor Botanisk hage fortsatt er stengt, når alle de andre er åpne. Og at det kan da vel ikke være noe annerledes å tusle rundt der, enn i Frognerparken eller Sofienbergparken?

Åpner opp

Svaret har vært at Botanisk hage er et sted for levende og verdifulle samlinger, og er derfor stengt på lik linje med andre museer, og resten av Universitetet.

– Vi følger myndighetenes råd, og de har åpnet samfunnet opp mer og mer. Vi kommer til åpne Botanisk hage, samt Vikingskipmuseet og Historisk museum mandag, sier rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen til Dagsavisen.

Rektor ved UiO, Svein Stølen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

I hvilken grad Botanisk hage, samt museene vil åpne er ennå ikke helt klart.

– Vi har vært i en krevende situasjon, hvor de fleste av våre ansatte har jobbet hjemmefra. Vi har all grunn til å berømme dem som har stått på i en krevende tid. Vi involverer dem før vi åpner, slik at de kommer tilbake til en trygg arbeidsplass, sier Stølen

Siden 1812

Universitetsmuseene på Tøyen har en historie som løper tilbake til 1812, da kong Frederik 6. ga gården Tøyen som gave til Norges nye universitet. Fra 1999 ble alle enhetene på Tøyen slått sammen til én institusjon – Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage. I 2005 ble navnet forenklet til Naturhistorisk museum (NHM).

– Utfordringene blir inneområdene som kafeer og toaletter. Her jobber vi for å se om det finnes løsninger, sier Stølen, som er glad for igjen å kunne åpne portene til Norges flotteste hage.

Flere politikere har reagert på at Botanisk hage har vært stengt, og tatt til orde for gjenåpning.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) stilte for to uker et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H):

«Er det en god grunn til at statsråden ikke kan gjøre et unntak å åpne Botanisk hage i Oslo på en trygg måte uavhengig av retningslinjene som gjelder for universitetet i Oslo?»

På svaret hun fikk 4. mai, svarte statsråden om at de hadde en god dialog med Universitet i Oslo og at de ville gradvis gjenåpne fra 29 april.

– Vel og bra, men Botanisk hage er fortsatt stengt, sa Gåsemyr til Dagsavisen, som også etterlyste en plan for de som driver kafeteriaen i parken, og som er fortvilet over at de ikke får åpnet. At universitetet bruker tre uker på å få åpent hagen er en gåte og veldig synd for Oslos befolkning som kunne trengt hagen nå i disse koronatider, sier Ap-representanten.

Også lokalpolitikere i Bydel gamle Oslo har tatt til orde for gjenåpning.

– Stengingen av Botanisk hage har engasjert mange i bydelen vår. Mange bor trangt, og har ikke egen uteplass. For dem er Botanisk hage deres hage og fristed. Når skoler, barnehager, frisører, tatovører, og negl pleiere å har åpnet, bør det også være mulig for Botanisk hage, sa SVs BU-representant, Stian Amadeus Antonsen 28. april.

Nå har de fått svaret de har ventet på.