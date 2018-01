Oslo

Det er grått og ganske så trist i sentrumsgatene denne onsdag ettermiddagen tre hverdager inn i det nye året. Men inne i Oslo rådhus skal det snart skje noe stort. Ordfører Marianne Borgen har tatt på seg ordførerkjedet og den svarte jubileumsdrakta. Hun har forberedt seg godt. Øvd. Ingenting må gå galt.



Divina og Karl Tommy syntes de var for gamle for kirkebryllup, og valgte rådhuset for vielsen. Foto: Hiilde Unosen

Folkets katedral

– Det kan ikke bli noe klabb og babb på en så viktig dag, insisterer hun.

Nå står ordfører Borgen der midt i det staselige Munchrommet og venter. Spent.

Inn døra kommer Divina Basilio Soto (51) og Karl Tommy Signal (45). Kledd i hvitt. Akkurat som ordføreren selv var kledd en augustdag for over 38 år siden. Selv husker ikke Borgen hvem som leste opp vigselsritualet for henne og ektemannen, og selve bryllupsdatoen blir hun jammen meg også usikker på. («Dette er jo helt krise, var det 17. august?»).

– Men det var veldig flott å komme inn i rådhuset, det er jo selve folkets katedral. Jeg husker det som en svært minneverdig dag.



På rådshustrappa: – Vi var så fine, så, sier Marianne Borgen, som selv giftet seg med mannen Lars i rådhuset i 1979. Foto: Privat

«Kjære brudepar»

Minneverdig ønsker hun at det skal bli for Divina og Karl Tommy også.

– Det er en stor ære å få lov å vie noen. Besegle kjærligheten.

Dette er hennes første bryllup etter at vigselsretten ble overført fra domstolene til kommunene ved nyttår. Noe spesielt kurs har hun ikke trengt, men hun har øvd seg mye før den første vielsen. De er åtte stykker i rådhuset som har fått vigselsrett og riktig opplæring. Med 1600 vielser i året, blir det litt mye for ordføreren alene, men planen er at hun skal ha en fast fredag i måneden, og noen lørdager innimellom.

Ordføreren trekker pusten. «Kjære brudepar...».

15 minutter senere er det hele over. Marianne Borgen kan senke skuldrene. Alt gikk som planlagt. Hun bommet bare på et ord, én gang (strekke ble snakke). Men det viktigste av alt: Divina og Karl Tommy sa ja. Ordføreren selv skal rett i gang med vielse nummer to, men for brudeparet blir det middag og fest. Og karaoke.



Mange ville se første par ut bli viet i Oslo rådhus. Ordfører Borgen, brudeparet selv, deres familie og venner fra både Sverige og Australia – og ganske mange mediefolk. Foto: Hilde Unosen

Fridde på karaokescenen

Karl Tommy fridde nemlig på karaokescenen femten år etter at de møttes på dansegulvet over Scotsman («det var kjærlighet ved første blikk»). På familieferie på Filippinene, med datter, stedatter og brudens mor til stede, gikk Karl Tommy opp på scenen. Og ned på kne.

– Jeg sang «When a man loves a woman».

Og Divina sa ja.

– Selvsagt!

Suksessen har han altså tenkt å gjenta etter bryllupsmiddagen. Men før vi slipper dem av gårde til sushi, karaoke og fest med familie og venner:

– Hvordan syntes dere det var å bli viet av ordføreren?

– Veldig fint og høytidelig.

Og ordføreren selv, har hun noen kloke råd til ekteparet?

– Man må lytte til hverandre, støtte og respektere hverandre. Å gifte seg betyr å bli en enhet, men man er fortsatt to selvstendige mennesker. Gi hverandre frihet, forteller Marianne Borgen. Gift i 38 år. Til og med med samme mann.