Samtidig som bompengesatsene økte høsten 2017, leide direktøren for bompengeselskapet Fjellinjen Anne-Karin Sogn inn en konsulent.

Valget landet på Karen Johanne Strømstad, som fra 2000 til 2007 var kommunikasjonssjef for Sogn i Telenor-systemet, melder NRK. Kontrakten ble ikke lagt ut på anbud.

– Hun har jobbet for meg tidligere, så vi har gode relasjoner i arbeidslivet. Men vi er absolutt ikke omgangsvenner. Det har vi aldri vært. Hun er en jeg stoler på, sier Sogn til kanalen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Gjennom høsten 2017 og våren 2018 jobber Strømstad tilnærmet fulltid for Fjellinjen. På omtrent ett år har Strømstad fakturert Fjellinjen for til sammen 1,9 millioner kroner.

Strømstad sier hun er enig i at kontrakten burde vært ute på anbud, men understreker at hun ikke trodde oppdraget skulle få et så stort omfang.

Les også: Raymond Johansen om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: – Et totalt useriøst parti

Fra 2016 til 2018 steg konsulentbruken i Fjellinjen fra om lag 1 million kroner i året til om lag 10 millioner kroner. I 2017 og 2018 brukte selskapet sammenlagt 14 millioner kroner på konsulenter. Halvparten gikk ifølge NRK til Strømstad og to andre konsulenter.

Etter at NRK var i kontakt med Fjellinjen om bruken av konsulenttjenestene til Strømstad, har Fjellinjen avsluttet oppdraget.