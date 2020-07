– Vi mener man må stoppe dette nå. Elsparkesyklene er innført uten noen politiske prosesser eller godkjenning, de bare dukket opp. Nå må vi fjerne syklene, og eventuelt gjeninnføre dem seinere hvis det finnes politisk vilje til det, sier Bjørn Revil til Dagsavisen.

Han er gruppeleder i Oslo bystyre for Folkeaksjonen nei til mer bompenger, populært kalt Bompengepartiet.

LES OGSÅ: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

Krever regulering

Det siste året har det dukket opp mange tusen elektriske sparkesykler i Oslos bybilde, minst 12.000 ifølge Aftenposten. Syklene kan du leie i noen minutter for en billig penge. Problemet er at de nå står over alt i byen, og det finnes utallige eksempler på at de har blokkert fortauene fullstendig, særlig for folk med funksjonsnedsettelser.

Onsdag intervjuet Dagsavisen blinde Lars Semmerud, som omtrent hver dag må gå ned fra fortauet og ut i bilveien for å unngå sykler som ligger slengt på fortauet.

LES OGSÅ: Flere hundre koronarelaterte avvik på Oslos sykehjem

Nå har altså Bompengepartiet fått nok, og foreslår i realiteten et slags forbud. De sier nei til at sparkesyklene kan få parkere på kommunens veier og fortauer, ber kommunen fjerne ulovlig parkerte sykler, de vil innføre et totalforbud mot elektriske sparkesykler i gågater og parker, og vil bruke alle lovlige hjelpermidler for å stanse sparkesyklene fra å blokkere framkommeligheten til folk i byen.

FOTO: ØRN E. BORGEN / NTB scanpix

– Jeg mener syklene ikke har stor nok nytteverdi til å rettferdiggjøre skadevirkningene så mange opplever, sier Revil.

Er det lov?

Problemet er at det slettes ikke er sikkert til at kommunen har lov til å gjennomføre tiltakene Revil foreslår. I over et år har Oslo kommune bedt staten om et regelverk for å kunne gjøre noe med sparkesykkelsituasjonen, men samferdselsdepartementet har sagt at et slikt regelverk neppe er på plass før neste år.

LES OGSÅ DAGSAVISENS LEDERARTIKKEL: «Elsparkesyklene er blitt en sikkerhetstrussel»

– Jeg tror dette kan gjennomføres. Jeg ser ingen grunn til at kommunen ikke kan fjerne ting fra sitt eget område. Vi fjerner alt mulig annet, for eksempel hensatte sykler, så dette må kunne fjernes når det er i veien for trafikken, sier Revil.

Miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, mener også at det er på høy tid å få regulert sparkesykkelbransjen. Han advarte allere i mars i fjor mot at leverandørene fikk et fullstendig frislipp. Problemet, sier Halse, er at kommunen ikke får lov.

ANDREAS HALSE. FOTO: ASLAK BORGERSRUD

– Vi føler oss bastet og bundet på begge hender. Lovverket stanser oss fra å gjøre alt vi har lyst til å gjøre. Bystyret kan ikke vedta noe som er mot norsk lov, sier Halse.

Positive signaler

Han mener det er positivt at Bompengepartiet engasjerer seg for å få regulert sparkesyklene, og håper at bystyret kan samles på tvers av politiske skillelinjer for å skaffe Oslo muligheten til å selv bestemme hvordan sparkesyklene kan reguleres.

Selv ønsker Halse seg en konsesjonsordning.

– Da må man ha tillatelse fra kommunen for å holde på med dette. Kommunen kan si at i Oslo har vi plass til for eksempel 4000 sykler, og vi kan lage en konkurranse og latt selskapene tilby produktene sine. Da kan vi stille strenge krav, som for eksempel hvor de har lov til å kjøre og parkere, om de oppfyller miljøkrav og at de gir anstendige arbeidsvilkår til folk som jobber for dem. Og først og fremst må dette fungere for alle som bor i byen, sier Halse.

LES OGSÅ: Familien kastes ut etter 16 år i samme leilighet (+)

Han peker på at bybetjentene i dag bruker en stor del av arbeidsdagen sin på å rydde opp sykler. Likevel er det kaos flere steder. Nå spiller han ballen over til bransjen selv.

– Det er grunn til å sende en advarsel til sparkesykkelselskapene. En dag kommer vi til å få mulighet til å stille krav til dem. Og om selskapene har ordna forhold kommer til å ha betydning for hvem som får konsesjon seinere. Det bør selskapene tenke over. Nå ødelegger bransjen for seg selv, sier Halse.