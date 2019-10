– Det har vært veldig, veldig tøffe dragkamper. Vi har gjort alt vi kan for at jeg skal bli nestleder i samferdsels- og miljøutvalget. Men vi har blitt dyttet vekk. Jeg mener dette er et demokrati som ikke fungerer.

Det sier Cecilie Lyngby til Dagsavisen. Hun er mangeårig bompengeaktivist, grunnlegger av Facebookgruppa «Ja til miljø, nei til bompenger» og nyinnvalgt politiker for Bompengepartiet i Oslo rådhus.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), populært bare kalt Bompengepartiet, gjorde et brakvalg i Oslo. Selv om de ikke ble stiftet før i vinter fikk de 5,8 prosents oppslutning og fire representanter i bystyret.

Partiet har politikk på flere områder, men det er ingen tvil om at det har vært én kjernesak for partiet, som navnet tilsier. De vil rive alle bommene i Oslo. Men nå, etter flere dragkamper mellom partiene i bystyret, er det klart at den muligheten blir svært begrenset.

Skviset ut

Bompengepartiet er representert i absolutt alle utvalg i bystyret, enten med en fast person eller en vararepresentant, bortsett fra miljø- og samferdselsutvalget.

Da partiet ikke vant fram med kravet om nestlederjobben i utvalget bestemte de seg for å ikke ta en vanlig plass heller. I stedet valgte de en plass i kulturutvalget, der de anser det som mer sannsynlig å få politisk gjennomslag. Bjørn Revil skal sitte i dette utvalget for FNB.

Lyngby selv skal i stedet sitte i helse- og sosialutvalget. Først to år som alminnelig representant, deretter som leder av komiteen. De første to årene skal komiteen ledes av Frps Aina Stenersen.

– Vi kan jobbe med alle saker vi vil, men vi får ikke noe makt eller innflytelse til å gjøre noe med bompengene. Det vi kan gjøre nå er egentlig akkurat det samme jeg har holdt med på i Facebookgruppa «Ja til miljø, nei til bompenger» som å komme med innbyggerforslag. Jeg er utrolig lei meg, sier Lyngby.

Et halvt verv

Bompengepartiet fikk fire representanter, men altså kun et halvt heltidsverv. Mens for eksempel Senterpartiet fikk kun én representant, men får likevel et heltidsverv.

Grunnen er, kort fortalt, at partiene fordeler slike verv seg imellom basert på størrelse og innflytelse. Lyngby sier hun ikke selv satt i forhandlingene og at det ikke er lov å referere derfra, men peker likevel på at kjøttvekta i forhandlingene ble avgjørende.

– Det er forhandlinger og kjøpslåing som gjør at vi ble dyttet vekk, sier hun.

Lyngby vil nå bli ansatt av partiet som politisk rådgiver i to år før hun trer inn som leder i helse- og sosialutvalget.