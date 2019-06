Også elektriske biler fikk en avgift i bomringen fra 1. juni. Takstene for elbiler og elvarebiler blir like, og er lavere enn for biler med fossilt drivstoff.

For å få flere til å velge elvarebil framfor fossil varebil har Oslo kommune innført flere tiltak som skal gjøre varetransporten i Oslo utslippsfri. Håndverkere og andre næringsdrivende som velger elektrisk blir belønnet med egne ladepunkter, parkeringsplasser og vareleveringslommer, skriver klimaoslo.no.

Og nå blir de også tilgodesett i bomringen fra neste år.

– Vi vil at elektrisk skal være førstevalget for bedriftenes biler. Oslo kommune har allerede ulike støtteordninger for lading for bedrifter, og tilbudet av elektriske varebiler blir stadig bedre. Når elvarebiler får passere bomringen gratis er det all grunn for rørleggere, elektrikere, budfirmaer og andre til å satse på utslippsfri biler. Det er bra for bunnlinja og bra for miljøet, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.

I løpet av få år skal mange varebiler i Oslo elektrifiseres, og flere av tiltakene som innføres er et resultat av gode innspill fra næringslivet.

En ny undersøkelse som Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjort på vegne av Klimaetaten viser at hele 15 prosent av Oslos klimagassutslipp kommer fra små og store varebiler.

– Selv om bare åtte prosent av varebilene som selges i Oslo i dag er elektriske, er jeg optimistisk med tanke på fremtiden. Allerede i fjor tok Posten i bruk store elektriske varebiler. Konsernets egne regnstykker viser at de sparer titusener på driften. Dette er bare begynnelsen. Hele Oslo elektrifiseres nå i rekordfart: busser, båter, byggeplasser og biler. I tillegg til å gjøre det helt gratis for elvarebiler, vil vi også gi kraftig biogassrabatt i bomringen. Dette bør vi ikke bare gjøre i Oslo, men i hele landet. Vi må gjøre det lønnsomt å velge de miljøvennlige alternativene.​ Slik reduserer vi utslippene og gjør byluften renere, sier byråden.

Elvarebiler, og andre elektriske biler betaler i dag på det meste 8 kr per passering med autopassbrikke og 10 kr uten autopassbrikke etter innføringen av de nye bomringene.

Det er forskjellig takster i bomringen Bygrensen, Osloringen og Indre ring.

Posten Norge har byttet ut fire av sine dieselvarebiler med elektriske, og i et regnestykke i yrkesbil.no har de kommet til disse besparelsene:

* Drivstoff: 20.000 kroner

* Årsavgift: 2.400 kroner

* Service/slitedeler: 10.000 kroner

* Bompenger: 20.000 kroner

* Årlige besparelser på drift: 52.000 kroner

Posten understreker ovenfor yrkesbil.no at dette er «en nøktern fremstilling», og at de først vil få endelige tall når bilene er satt i trafikk i ett år. Regnestykket gjelder for biler som skal brukes i Oslo-regionen, med høyt bompengenivå.

