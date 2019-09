Boligbyggelag lokker til leilighetskjøp med grønne lunger og fine fellesarealer i sine salgsprospekter. På Ensjø ble beboere fristet med et stort grønt parkdrag i Ferds og Skanskas prospekter. På Økern presenterte Obos sitt prospekt med flotte teginger av Gartnerkvartalet med et stort, nytt badeanlegg som glitrende midtpunkt. Nå, mange år senere er parkdraget på Ensjø fortsatt utsatt på ubestemt tid grunnet tvist med en tomteeier. Og badelandplanen på Økern er skrinlagt.

Provosert

Beboerne på Ensjø har klaget to boligbyggelag inn til Forbrukertilsyent for det de mener er villedende reklame. Det har ennå ikke fått noe konkluderende svar. Mildt provoserende, sier folk Dagsavisen har snakket med. Men, kan boligbyggelag love gull og grønne skoger som de ikke kan stå inne for? Eller må boligkjøpere være langt mer skeptiske til salgsprospektene som lages over nye boligområder?

– Reklamen er et dramaturgisk virkemiddel hvis oppgave alltid er å fremme salg gjennom å framstille alt bedre enn det i virkeligheten er. Så når hus og leiligheter skal selges er det helt vanlig å ta bilder med den største vidvinkelen du har for at alt skal se større og romsligere ut, og dermed får flere til å bli interesserte i objektet. Det er informasjon i festantrekk, man pynter bruden.

Likt, men ulikt

– Men vi snakker her om store boligbyggeselskaper som skal omsette boliger for milliarder, ikke enkeltpersoner som skal selge leiligheten sin?

– Nei, og når de ser det står logoen til et stort, veletablert selskap på prospektet stoler de nok også mer på at dette er et seriøst og skikkelig tilbud. Jeg har selv sittet i Forbrukerrådet i en del saker og erfaring tilsier at det er uklokt å lure forbrukerne, det er blitt ilagt en del store bøter, sier Blindheim.

Parkdragene på Ensjø

På Ensjø har beboerforeningen klagd inn Ferd og Selvaag til Forbrukertilsynet fordi parkanlegget de ble lovt da de kjøpte leilighet uteblir og i beste fall ikke kommer på plass før i 2030.

– Jeg husker selv et boligprosjekt på Askøy i Bergen der folk klagde fordi de hadde kjøpt boliger der utbyggerne fristet med fantastisk utsikt. For de de ikke sa var at det skulle bygges mer rett utenfor vinduene deres, slik at utsikten forsvant. Der mener jeg å huske det ble rettssak ut av det og at noen fikk tilbakebetalt en erstatning eller kompensasjon.

Tenke kritisk

Når det gjelder mindre firmaer som selger produkter som lover med enn de kan love, det være seg alt fra slankemidler til vitaminer og hudpleieprodukter, er forbrukertilsyn og forbrukerinspektører raske til å reagere og sanksjonere dersom produktene ikke er slik forbrukerne blir forespeilet. Men, når det gjelder den kanskje største investeringen vanlige folk gjør i løpet av hene livet, nemlig bolig, virker det om det er fritt fra for å reklamere med alle mulige attraksjoner og ikke levere dem.

– Sånn kan store selskaper bare holde på?

– I dag regner vi med at forbrukere er såpass rutinerte i forhold til reklame at de avslører den når den overdriver for mye. All reklame er subjektiv kjøpspåvirkning, ikke objektiv informasjon, og dermed også en slags akseptert form for overdrivelse. Reklamen handler ikke om virkeligheten, men om drømmen om en perfekt virkelighet.

Klype salt

– Betyr det at du mener folk selv må være mer kritiske til alt som loves, selv i prospektene til seriøse utbyggefirmaer?

– Det er i hvert fall viktig at forbrukere henter inn all form for informasjon før de handler. Og jeg ville anbefale å ta absolutt alt meglere sier med en klype salt, tenke som grisen da den så slakteren: jeg har nå mine tvil!