Fersk statistikk over boligbyggingen i Oslo viser at det i midten av oktober var igangsatt 900 boliger, skriver Finansavisen. På samme tidspunkt i fjor var det tilsvarende tallet 2.500 nye boliger. Reduksjonen er på over 60 prosent, viser tallene fra Econ Nye Boliger.

– Det igangsettes altfor lite i forhold til befolkningsveksten. Det kan gi prispress i hovedstaden på sikt, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse, som la fram tallene onsdag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Prisstigning

For å sette tallene i sammenheng, sier Benedictow at 900 boliger er flere enn like etter finanskrisen i 2010, men færre enn i 2013, som blir betegnet som lav. Sjeføkonomen spår en svak prisstigning i det norske boligmarkedet i tiden framover, men noe markant stigning i Oslo.

Befolkningen i Oslo vil øke med snaut 8.000 mennesker i året de neste tre årene, Ifølge Samfunnsøkonomisk Analyses prognoser. Ettersom de i sine beregninger legger til grunn at det bor to personer i hver husstand, bør det bygges om lag 4.000 nye boliger årlig.

Beregningene viser imidlertid at det bare vil bygget omtrent 8.500 nye boliger i neste tre årene. (NTB)