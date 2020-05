Botanisk hage og museumsbygningene ved Naturhistorisk museum i Oslo har vært stengt for publikum i ca. ni uker etter at myndighetene iverksatte strenge smitteverntiltak og stengte alle universiteter og museer.

Tirsdag 19. mai gjenåpnes også de zoologiske og geologiske utstillingene med vanlige åpningstider.

Også cafeen i Botanisk hage åpner mandag.

Og de besøkende kan glede seg til en hage på sitt aller beste. Særlig til å se det såkalte «duetreet».

Slik beskriver NHM duetreet:

«Når duetreet blomstrer og vinden suser i trekronen, ser det ut som om tusenvis av små, hvite duer flakser med vingene. Treet kalles også lommetørkletre, og forklaringen er åpenbar for den som ser det i sin fulle prakt. Selve blomsten består av purpurfargede pollenknapper og et lite grønt arr. Men rundt sitter to store, hvite høyblader som kan bli ca. 20 cm lange. Kontrasten mellom de hvite høybladene og den mørke, kuleformede blomsterstanden tiltrekker pollinerende insekter.»

– Det eldste treet i Botanisk hage ble plantet i midten av 1950-årene og blomstret første gang 30 år senere. Siden har det ikke skuffet. Blomstringen er normalt på det fineste i siste del av mai, sier hun.

Stort engasjement

Stengingen av Botanisk hage har skapt stort engasjement, og har også vært et tema på stortinget. Men nå er ventetiden over.

– Vi åpner mandag klokken ni, og har åpent til ni om kvelden. Senere vil vi vurdere om vi skal gå tilbake til vanlige åpningstider, sier direktør ved Naturhistorisk museum som Botanisk hage er en del av, Tone Lindheim til Dagsavisen.

De har valgt å ha rause åpningstider for å spre de besøkende ut over dagen.

– Vi gleder oss til å gjenåpne. Vi vet besøk i hagen har vært et savn for mange. Begrensede åpninstider ble vurdert, men vi fryktet at dette ville føre til en uheldig konsentrasjon av besøkende. Vi vil ha hageverter ved inngangsportene. Disse vil informere de besøkende om smittevern, og vi vil ha ekstra vaktmannskaper som vil passe på at det ikke blir store opphopninger av mennesker. Botanisk hage er stor, 150.000 kvadratmeter, så dette burde ikke være noe problem, sier hun.

Stengt

Likevel er det flere steder i parken som forblir stengt enn så lenge.

– Veksthusene våre, Victoria huset og Palmehuset vil fortsatt være stengt inntil videre. Også det nye klimahuset som skulle vært åpnet 26 mars, er stengt. Dette fordi det er et interaktivt hus, hvor man inviteres til berøre, bevege og føle på svært mange gjenstander, sier Tone Lindheim.

– Med dagens smitterisiko er vi spente på hvordan dette skal gå. Vi håper det aller beste, og skal ha en evaluering i slutten av kommende uke for å vurdere hvordan den første uken med gjenåpning har forløpt, sier Tone Lindheim.