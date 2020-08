Av Anders R. Christensen

– Det er slike parkeringsplasser vi ønsker oss for elsparkesyklene, og vi vil at det bare er her man skal kunne parkere, sier leder i Norges Blindeforbund, Terje André Olsen, til NTB.

Utenfor VG-huset i Akersgata i Oslo er det merket opp et felt der det står «parkering sparkesykler». Da Blindeforbundet og NTB var på stedet onsdag formiddag, sto det parkert 23 elsparkesykler på og rundt feltet.

– Det er ingenting som er til hinder for at man skal kunne ha slike parkeringsfelter i hvert nabolag. Noen meter må folk kunne gå, sier Olsen.

Les også: Stein (62) så seg lei av elsparkesykkelkaoset i Oslo – begynte å rydde selv

Vil ha midlertidig forbud

I et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tidligere onsdag ga Olsen og Blindeforbundet uttrykk for at elsparkesyklene utgjør en fare for blinde ved at de ofte ligger på tvers på fortauene, og at syklene ofte kjører i høy hastighet. På møtet kom Blindeforbundet med en rekke krav.

– Vi ønsker oss at det skal bli færre sparkesykler og at kommunene skal kunne regulere hvem som kan drive. I tillegg vil vi at sparkesyklene kun skal kunne kjøre i gangfart på fortauene, og hvis man ikke klarer å regulere det, må syklene vekk fra fortauene, sier Olsen.

På møtet krevde Blindeforbundet at det innføres tiltak umiddelbart.

– Hvis man ikke kan regulere dette på kort sikt, burde det innføres et midlertidig forbud fram til man kan regulere det, sier Olsen.

Han understreker likevel at et forbud ikke er forbundets primære standpunkt, og at det viktigste er at det skjer noe raskt.

I dag er elsparkesyklene definert som sykler i kjøretøyforskriften, som innebærer at det blant annet er lov å kjøre på fortau og i gangfelt. Olsen mener det bør endres.

– Dette er jo egentlig små mopeder, sier han.

Les også: Ni av ti vil ha regulert sparkesykkel-parkering

Barnesykdommer

Samferdselsdepartementet jobber nå med regulering av sparkesyklene, men Hareide sier at den ikke vil komme på plass i løpet av den nærmeste tiden.

– Vi er enige om at det trengs regulering. Den kan blant annet bestå i å gi mer handlefrihet til kommunene på antallet aktører, hvor man kan sette fra seg sykler, hastighetsbegrensninger i enkelte områder og antallet som er på en elsparkesykkel, sier Hareide.

Han mener heller ikke at et midlertidig forbud fram til regulering, er veien å gå.

– Jeg har sagt til Blindeforbundet at det er et ønske jeg ikke vil innfri, sier Hareide.

Samferdselsministeren innrømmer at arbeidet med å regulere de nye kjøretøyene er komplisert.

– Ofte har man barnesykdommer når det kommer nye mobilitetsløsninger, og da må vi løse det på best mulig måte, sier Hareide.