Bjørnar Moxnes innstilt som førstekandidat i Oslo

– Bjørnar har på kort tid markert seg som en sentral stemme for Rødt i Oslo og i resten av landet. Vi er veldig glade for at Bjørnar stiller til gjenvalg og har sagt ja til å toppe lista, sier Anka Ødegaardshaugen, leder av nominasjonskomiteen, i en pressemelding.

Moxnes sier han er klar til å ta fatt på videre arbeid.

– Et rekordvalg for Rødt, både nasjonalt og med flere representanter fra Oslo, trengs for å få til et vendepunkt i norsk politikk der vi får ned forskjellene, fører en kraftfull og rettferdig miljøpolitikk og ikke minst sikrer profittfri velferd, sier han.

På andreplass har nominasjonskomiteen innstilt Seher Aydar, vara til Stortinget og politisk rådgiver. Nummer tre på lista er Stine Westrum, som er leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo og koordinator for Kvinner på Tvers.