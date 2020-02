Bjørn tok en uke fri fra jobb for å sikre seg eksklusiv vin – så kom den kjipe beskjeden

25 Norske vinentusiaster har i et par ukers tid slått leir utenfor Vinmonopolet på Aker brygge for å sikre seg ekslusiv fransk vin.

Salget starter i morgen klokken ti. Tradisjon tro har nemlig Vinmonopolet sitt årlige slipp av fransk vin fra vindistriktet Burgund.

De kler seg som polfarere, men deres mål er noe helt annet enn Børge Ousland og Mike Horns polferd. I stedet for det iskalde nord er det edle, varme dråper fra det varme sør som er målet til gjengen som sover i feltsenger nede i Oslo sentrum.

På utsiden av polet treffer vi på Bjørn Håvard Larsen. Han jobber og bor i Trondheim, men har tatt seg en ukes ferie for å slå leir på Aker brygge. Bjørn Håvard er utstyrt med polvotter, russisk usjanka-lue og varme skoposer. I følge ham selv er han «sent ute», all den tid han bare har vært der i åtte dager.

Straffen for kun åtte dagers innsats er at han er nummer tre i køen. For å få tiden til å gå leser Larsen den tyske forfatteren Thomas Manns bok «Trolldomsfjellet».

– Du må ta på deg hansker, for her blir du kald på hendene dine, sier Larsen.

– Det som er litt artig med 2017-årgangen er at det har vært syv magre år i Burgund. Katastrofeår med frost. Men for 17-årgangen ble det normalavling og vel så det, forklarer han.

– Er ikke det dårlig for prisen da?

– Nei, prisen går opp uansett, smiler Larsen.

Feltsenger må til for å sikre seg den beste vinen. Foto: Kristoffer Solberg

Lagres i årevis

Bjørn Håvard Larsen forklarer at vinen som selges i morgen har lang modningstid, noen kan ligge i vinkjelleren i flere tiår. Han er imidlertid ikke helt fornøyd med årets salgsopplegg.

For at ikke førstemann i køen skal få med seg all vinen, har Vinmonopolet opprettet et kvotesystem.

Hver kjøper kan sikre seg maks 12 flasker vin. Dette er en stor nedgang fra fjoråret. Da fikk Larsen med seg 70 til 80 flasker i bagasjen til Trondheim.

– Til tross for at vi har den største volummessige årgangen i manns minne har kvoten blitt satt til det laveste jeg kan huske. I fjor var det den minste årgangen på aldri så lenge, og jeg fikk tatt ut 70 til 80 flasker, forteller han.

Årsaken til den begrensede kvoten skyldes en endring i Vinmonopolets kvotesystem. Nå skal også de som kommer rett før åpningstid ha sjans til å sikre seg noen av de edle dråpene.

Denne endringen er ikke Larsen begeistret for.

– Vi som virkelig er interessert og gjør en innsats får refordelt kvoten til de som kommer ni på ti i morgen. Det blir en refordeling fra de som virkelig er interessert i spesialvinene til de som absolutt ikke gjør en døyt for å få tak i den.

– Er det noe poeng i å sitte i kø da?

– Dette ble offentliggjort da vi satt her. Da fikk vi beskjed om at kvota vår blir overført til de som ikke er så veldig interessert.

– Da du kunne kjøpe 70-80 flasker, som i fjor, hva koster det egentlig?

– I fjor betalte jeg 182.666 kroner for vin her, sier Larsen.

– De har du hjemme?

– Ja, de ligger og modner seg.

– Hvor mange flasker har du i kjelleren?

– Hvor mange rein har en same?

I-Landsproblem

Salget åpner klokken 10, torsdag 6. februar. Til tross for at han er skuffet over antall vin han kan kjøpe er Larsen fornøyd med ett aspekt; frakten hjem til Trondheim.

– Nå snakker vi I-landsproblem da. Jeg reiser jo med jernbanen til Trondheim. Det er et logistikkmessig mareritt. I fjor måtte jeg få en kompis til å følge meg i drosje. Vi tok en stor NSB-trillevogn hver og stappet vinen inn på toget. En 12-pakning er jo bare en kasse så det blir ikke noe problem, sier han.

Logistikkmareritt kunne også vært et passende ord for den tilsynelatende mangelen på orden i køen. Håvard og de andre fremmøtte forklarer at det ligger en logikk bak det hele. Det holdes nemlig sterk indrejustis og kontroll med køen. De 25 entusiastene kjenner sin plass.

– Vi har nøye kontroll på det her, med én markering og én dings per mann, forklarer Larsen og viser til de ulike markørene som brukes for å holde plassene i køen.

Heftige priser

Inne på Vinmonopolet Aker brygge er de ansatte i full gang med å gjøre klar til årets vinbonanza. Butikksjef Gjert Rasmus Fjørtoft forklarer at dette er årets største hendels for norske vinentusiaster.

– Du burde komme klokken ti i morgen. Folk løper inn her og flaskene blir revet bort, forteller Fjørtoft.

I morgen tidlig er hyllene være fylt med vin til en verdi av omtrent 2 millioner norske kroner. Foto: Kristoffer Solberg

Konfrontert med misnøyen rundt kvoten på 12 flasker forklarer han at Vinmonopolet fikk en del tilbakemeldinger fra kunder i fjor. Han påpeker at flere kjøpere skal få mulighet til å kjøpe de forskjellige vinene, slik at alt ikke bare havner på noen få hender.

– Vi er jo et monopol, så da er det fint å kunne tilby vin til flere, sier Fjørtoft og understreker at mange av disse vinene er svært vanskelige å få tak i:

– Du får ikke kjøpt disse vinene i utlandet, sier han.

Fjørtoft forteller at de fremmøtte kan få mulighet til å kjøpe vin som varierer i pris fra rundt 300-kroner opp mot 55-tusen kroner for den dyreste. Han understreker at det gjelder å komme tidlig, for flaskene blir revet bort.

– Hvor mye penger er det jeg står og ser på nå?

– Jeg vil tro det er vin her for rundt 2 millioner kroner, sier Fjørtoft.

