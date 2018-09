Oslo

Vi er fortsatt ganske bitre etter forrige serierunde. Det å tape på en noe tvilsom overtid, etter å ha spilt knallbra og stort sett hatt den kjedelig stabile serielederen i knestående er jo én ting. Bitterheten kommer over offsideavgjørelser på klar onside alene med keeper, idiotisk oppførsel fra gjestende supportere og viktigst av alt: At møkkalaget i svart-hvitt skadet vår viktigste spiller med vilje, uten konsekvenser.

Det var helt latterlig. Gang på gang ble Abu sparket ned, dytta, holdt, før han til slutt tråkket over. Jeg hører trønderne påpeker at han gjorde det for egen hånd. Det er mye mulig, men som uoffisiell ungdomsmester i denne skaden kan jeg skrive under på at de kraftigste overtråkk ofte kommer etter flere smeller og utvendig, voldsom, ustabil stimuli i kne- og ankelleddet.

Så Abu ble tatt ut, men Hele Norges Rosenborg fortsatte grisespillet – mot Chidera Ejuke. Den sportslige delen av Rosenborg har beveget seg inn i det usportslige.

Jeg leste at noen mente taklingene på Abu var innenfor, fordi det ikke haglet med gule kort mot Rosenborg-spillerne. Unnskyld meg, men nå bommer du like mye som Petter Northug bommer på promillegrensen. Og veibanen. Rosenborg har i årevis spilt ufint, filmet, klaget, og i tillegg hatt godgutter som Nicki Bille Nielsen, Mike Jensen, Nicklas Bendtner, Kåre Ingebrigtsen og Pål André Helland. Massevis av gode grunner til kortbonanza, for alle andre enn den norske dommerstanden. Det som er ulovlig for alle andre, er tillatt for Rosenborg. Hvis du skal prøve å forstå hvor stygt trønderne spilte sist søndag, burde det holde at de faktisk klarte å dra på seg et gult kort. De samme forseelsene ville minst gitt tolv gule kort for alle andre.

Sjarmtassene som møtte opp på bortetribunen fortjener også passet påskrevet for sin drittoppførsel. Ok, det er nok ikke lurt å fyre av bluss under kampen med tanke på all politikken som foregår i kulissene, men blussing er på en måte innenfor. Verre er det at de begynte å kaste blussene ut på banen og, ikke minst, etter vaktene. Flere vitner så også at de spyttet mot ballhenterne på indre bane. Disse trønder-entusiastene er ikke bare idioter, de er bortkastet karbon. De utenomsportslige krumspringene innad i RBKs spillergruppe og administrasjon begynner å gi mening.

Likevel fremstår trønderklubben bedre enn Molde. Nok om dem. Vi i Aperopet liker i all hovedsak å skrive våre meninger om Vålerenga. Vår mening er at Vålerenga spiller utrolig bra om dagen. Det å få skikk på midtbanen var visst ikke så dumt, det. Fryktelig trist skade på Enar Jääger nå sist. Jo da, vi har Jonatan Tollås Nation tilbake, men Enar hadde fortjent mye bedre etter flere sesongers iherdig innsats i den blå drakta.

Trist er det også hvis Abu er ute i morgen. Samtidig tror jeg vi uansett har selvtilliten til å heve prestasjonene i hele laget. Heldigvis er kaptein Daniel Fredheim Holm med igjen, så midtbanen bør ikke lide så altfor mye. Dét skal laget til mannen som er minst like sjarmerende som den gjengse trønder, Dag-Eilev Fagermo, få merke. Det er fyren som i alle år har snakket om andre lags manglende bruk av lokale spillere. Samtidig har de satset på lokale gutter som blant andre canadiske Olivier Occean, rogalendingen Jone Samuelsen, trønderske Andreas Nordvik og Bilal Njie fra Oslo. Fint å ha mål, men da må du ikke bare feie for egen dør – du må sørge for at den aldri blir sølete igjen.

Og der stopper vel vår kjennskap til Odds. Ellers fungerer de kun som påminnelse om hvor mange unødvendige lag vi har i Eliteserien. Det naturlige quiz-svaret på hva som er den kjedeligste klubben i norsk toppfotball.

Vålerenga drar til Skien for å hente poeng. Vi er hevngjerrige og har evnen til å slå kraftig tilbake.

