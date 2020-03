Billedkunstner Arne Bendik Sjur forbannet over dårlig korona-informasjon

Den 79-år gamle billedkunstneren er vaksinert fordi han vet at han er i risikogruppa når det gjelder denne typen virusinfeksjoner. Så da han fikk høy feber og følte seg helt slått ut forrige tirsdag fryktet han det verste, og ringte til sitt lokale legekontor i Bydel Gamle Oslo.

– Jeg spurte om jeg kunne få teste meg for koronavirus, men fikk beskjed om at det kunne jeg ikke. At tesing var forbeholdt folk som var så alvorlig syke at de stod i fare for å måtte legges inn på sykehus. Men, alt jeg hadde lest tydet jo på at den informasjonen er feil, forteller Sjur.

– Det var ikke korona, men folk må huske at det er flere influensavirus i omløp akkurat nå, sier Sjur til Dagsavisen.

Les også:Koronatest i i Oslo: Bor du i Oslo og er bekymret? Her er nye testkriterier

Flere virus i omløp

Han ble fortvilet og bekymret – helt til fastlegen ringte neste dag.

– Ja dette var jo ikke legekontorets feil, de hadde bare fått feil instruks, men det er alvorlig at informasjonen blir feil. Fastlegen beroliget meg med at det mest sannsynlig ikke var korona fordi symptomene er annerledes, jeg hadde for eksempel ikke hard hoste. Han fortalte samtidig at det er flere andre influensavirus i omløp nå, og at folk kan bli syke selvom de er vaksinerte, sier Arne Bendik Sjur.

Holdt på å dø

Nå er Sjur fornøyd med rådene han fikk av fastlegen, og i tillegg er han feberfri. Men «mest sannsynlig ikke syk» er ikke en beskjed som gjør at han kan slappe helt av. Sist Arne Bendik Sjur fikk influensa og lungebetennelse holdt han på å dø.

– For 18 år siden fikk jeg en influensa som utviklet seg til lungebetennelse og blodforgiftning, og måtte på sykehus fordi jeg holdt på å dø. Sånt gjør jo at man er ekstra på vakt for denne typen influensasymptomer, sier Arne Bendik Sjur.

Sjekket selv

Denne uka tok han saken i egne hender, satt seg selv i hjemmekarantene og tenkte over hvem han hadde hatt kontakt med de siste 2 ukene. Så ringte han rundt og sjekket om noen var blitt syke, og fikk heldigvis bare negative svar.

– Men det er viktig at folk er klar over at det er flere influensavirus i omløp i øyeblikket, og at de kan få influensa selvom du er vaksinert. Det drukner litt i all viraken rundt korona, og jeg vil tro de aller fleste vil frykte at det er korona om de blir syke nå, sier Sjur til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!