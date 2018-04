Oslo

Bystyremøter er, for å være ærlig, oftest ganske kjedelige. På mange møter diskuteres stort sett ting som ingen rundt omkring i byen egentlig bryr seg om. Men på dagens møte var det nesten så man kunne få følelsen av at hva som diskuteres uttafor og innafor rådhusets vegger har en viss sammenheng likevel.

For se bare her: Sykkelveinett! Stenging av Fritjof Nansens plass! Kjøremønster! Fritt skolevalg! Skar leir (ok, det er ikke så mange som bryr seg om akkurat det, men det kan få konsekvenser likkavæl)! Malkenes-saken! Ja, og så de tømmerstokkene som NSB har finni nede i Gamlebyen, da.

Så for en gangs skyld: Følg med, her kommer dagens rapport fra bystyremøtet i Oslo kommune.

- Ni av ti elever kommer inn på skolen de selv velger. Det forteller oss i Høyre at ordningen med fritt skolevalg i all hovedsak fungerer etter hensikten, begynte Saida Begum.

Begum har muligens lest Dagsavisen, for hun snakka om at Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsmann Abdullah Alsabeehg i en herværende avis har antyda at fritt skolevalg kanskje står for fall.

Fritt skolevalg er det man kaller det når karakterer avgjør hvilken videregående skole man kommer inn på. Så det er vel «fritt» som i «valgfritt for de flinkeste», mer enn «valgfritt». Men likkavæl.

Alsabeehg mente nemlig, i saka «Nå vil han innføre Holmlia-kvotering», at det må tenkes på nytt om inntaksmodellen til videregående. Nå ville Begum vite om det også er byrådets politikk.

Og det er det. I hvert fall svarte byråd Inga Marte Thorkildsen at hun vil sette ned noe så koselig som et «kommunalt offentlig utvalg», for å finne ut av hva man skal gjøre med det.

- Mener virkelig byråden at geografi, etnisk bakgrunn og kjønn er mer rettferdig enn karakterer, spurte Begum.

- Jeg har ikke svarene, svarte byråd Thorkildsen.

(Selv om hun strengt tatt nok har det. I hvert fall pleier SV å angripe det så ofte de kan.)

Neste spørsmål i spørretimen var fra Venstres Hallstein Bjercke. Han har nok lest en del SSB-statistikk i det siste, for han ville gjerne diskutere hvorfor så mange flytter ut av Oslo.

Jepp. Her har man knapt snakket om annet i denne salen i det siste hvor mye Oslo skal vokse i årene framover, og så kommer de irriterende tallknuserne i sentralbyrået og sier at folk driver og flytter ut. Av Oslo! Folk er rare. Menmen.

- Oslo er det fylket i Norge som flest flytter fra, sa Bjercke.

(Nå er kanskje ikke akkurat det så rart. Vi er vel sikkert også det fylket som flest flytter til. Og det fylket som flest snubler og faller på nesa i. Og det fylket som flest danser samba nakne mens de synger Vikingarna. Vi er jo tross alt størst.)

- Hvorfor flytter så mange ut, spurte han, og rettet spørsmålet til byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådslederen svarte at de som flytter ut stort sett er folk som har flyttet inn i forbindelse med utvidelsen av EU, altså at det er utlendinger. Men det svaret holdt ikke for bystyresalen.

Fabian Stang kontra:

- Er byrådslederen litt bekymret for at den politikken som nå gjennomføres på en ganske kontroversiell måte fører til at så mange flytter fra byen?

Men den leken gadd ikke Raymond å være med på.

- Jeg synes du kan være tydelig jeg, Stang. Kan du ikke si hva du mener er grunnen til at folk flytter fra byen? Er det sykkelpolitikken? Er det bilpolitikken?

Det fikk han ikke noe svar på. At det kunne finne på å være boligprisene så ikke ut til å falle inn noen i salen. Heller ikke at det kunne være boligpolitikken, eller at den kanskje kunne henge sammen med boligprisene. Alle som er litt på Facebook veit jo at folk rømmer byen i panikk hver gang det bygges et nytt bysykkelstativ.

Om Raymond var i retorisk trøbbel her skal ikke sies, men Arbeiderpartiets Andreas Halse så uansett ut til å ville komme han til unnsetning.

Han hadde funnet fram historiske tall fra samme sentralbyrå, og de viste at det var utflytting fra byen også i en masse av årene hvor det var borgerlig styre. Men siden dette er en spørretime, så måtte han nesten avslutte poenget sitt med et spørsmål.

- Hva slags tanker har byrådsleden om at Oslo var så lite populær i de årene hvor de borgerlige styrte?

Men Raymond var ikke så raus mot partikollega Halse.

- Jeg tror alle i denne salen har interesse av at vi ikke snakker byen vår ned for å skåre billige politiske poenger, svarte han.

Carl I. Hagen hadde på dette møtet et helt Lørdagsrevy-team i hælene. Mest sannsynlig fordi det dagen i forveien ble kjent at han har tenkt å trekke seg fra politikken etter denne bystyreperioden. Men da måtte han jo i det minste si noe, så TV-teamet skulle få noe å filme.

Da han først skulle si noe valgte han til gjengjeld en sak mange bryr seg om: Malkenes-saken.

Det åpnet for en liten debatt om ytringsfrihet i skolen, som jo kunne vært interessant om politikerne hadde snakka konkret om Malkenes-saken, ikke bare generelt om ytringsfrihet i skolen.

Nå var det mest konkrete at byråd Inga Marte Thorkildsen har bestemt seg for å arrangere en konferanse om temaet.

Dermed vil vi i den nærmeste tid få ett offentlig, kommunalt utvalg, én konferanse, og én åpen høring om videregående skole i Oslo. Når oljen tar slutt kan vi i det minste leve av å diskutere det.

(Enig! Akkurat dét er tross alt journalistenes oppgave)

Etter spørretimen var omtrent to timer avsatt til interpellasjoner. En interpellasjon er, sånn bortsett fra et veldig artig ord som inspirerer både til femstavelses rim (Winterfell-aksjon! Vintertelefon! Sinte venn av Thon! Kinkig fellatio! Alt er mulig hvis man bare uttaler det riktig!), og middels gode ordspill (Interpell deg vekk, din dritt! Interpeller seg i nesa!), også noe veldig kjedelig.

«En forespørsmål fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering. Til forskjell fra et vanlig spørsmål får andre medlemmer delta i debatten», står det på Wikipedia. Med andre ord: Det er akkurat som et spørretimespørsmål, bare kjedeligere.

Så veit du det.

Det eneste som skjedde av interesse under interpellasjonene var at Rødts Siavash Mobasheri slo fast et par objektive faktum (at Gatas Parlament er Norges beste rapgruppe, og at det beste i livet er gratis eller i hvert fall ganske billig.) Jepp!

Men etter at folk fikk interpelt seg ferdig, var det flere greier som var litt interessante.

Én er om Skar Leir. En gammal, avdanka militærleir som ligger rett ved Maridalsvannet. Byrådet vil rive en masse av det, ha litt som varmestue skråstrek turisthytte. Og så vil de la bydelen leie ut litt av det. Egentlig kunne man jo bygd noe skikkelig fett der, man kunne hatt leirskole eller ett eller annet litt større, som var åpent for folk. Men det viser seg at Vann- og avløpsetaten mener det er for stor risiko for bæsj i vannet, om noe særlig med folk skulle bruke leiern til daglig.

Jepp, Maridalsvannet er jo som kjent Oslos drikkevannskilde. Dermed kan vi ikke ha mer bæsj enn absolutt nødvendig i nærheten. Og dermed må det bare skje kjedelige ting, som ikke produserer så mye bæsj, på Skar Leir.

Rødt, et parti som tydeligvis ikke er like redd for avføring som resten av bystyret, ville sende saken tilbake til byrådet for en ny og mindre avføringssensitiv behandling, da de tenker at det finnes nok avansert avføringsteknologi til at dette bør være mulig å løse.

Men siden Skar Leir-saken har rullet fram og tilbake i bystyresalen siden lenger enn noen kan huske, gikk alle de andre partiene lei, og stemte ned Rødt og var bare glad for å slippe dritten.

Men den virkelig store saken i dag var om trafikk og vei.

Nærmere bestemt stenging av Fritjof Nansens plass og Christiania Torg, pluss endret kjøremønster på en del av sentrums viktigste veier. Det som VG skreiv om i denne saken her .

Eller, egentlig var det et forslag fra en samla høyreside, om å IKKE stenge de to plassene for biler, som skulle diskuteres. Forslaget til høyresida fikk flertall i samferdselskomiteen, fordi leder i komiteen brukte dobbelstemmen sin, men det betyr på ingen måte at det er flertall for det i bystyresalen.

Dette er litt komplisert, men har du lest helt hit, så greier du litt til:

Bymiljøetaten har overtatt retten til å sette opp skilt i denne byen, fra Politiet som hadde den før. Dermed kan etaten gjøre endringer i trafikkbildet, bare basert på politiske signaler de får fra byrådet. De trenger ikke egentlig å få det vedtatt i bystyret. Det mener høyresida er prinsippielt gærent, og vil ha sånne saker vedtatt i bystyret og ikke bare fikses på bakrommet.

(Og den prinsippielle iveren blir nok ikke mindre av at det i dette tilfellet er snakk om å stenge veier. Det er jo ikke høyresida alltid like glad i)

Venstresida, derimot, er veldig interessert i stenging. Og de fikk det vedtatt. Dermed blir herved plassen foran Rådhuset stengt for fæle turistbusser og irriterende personbiler, så politikere og andre som måtte forville seg inn på plassen snart kan danse på den, med nokså liten frykt for å bli overkjørt.

I debatten diskuterte høyre- og venstresida to helt forskjellige ting. Høyresida argumenterte som om dette overhodet ikke hadde med biler og bilfritt byliv å gjøre, men at alt handla om skiltmyndighet og demokrati. Venstresida argumenterte som om dette overhodet ikke handla om skiltmyndighet, men bare handla om bilfri by.

Men du veit, de røde har tross alt flertall. Så de vant.

Saken ble ferdig ca 12 minutter før møtet var ferdig. Så mer fikk de ikke tid til.

MEN: En liten bonus skal du få til slutt, siden du har lest så langt!

KrF-vikar Espen Andreas Hasle (må ikke forveksles med verken Marit Halse eller Andreas Hasle!), er ikke egentlig politiker. Han er sogneprest. Best kjent er han kanskje for den gangen han greide å svi kors inn i pannene på uskyldige kirkegjengere (ikke tull!)

Men også i dag greide han å markere at han ikke lar en eneste sjanse til litt forkynning slippe unna.