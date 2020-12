Saken er oppdatert

Politiet meldte om brannen like før klokken 15 lørdag. Det ble oppbevart gassbeholdere i bygget. En times tid seinere kunne 110-sentralen melde at brannen er slukket.

I en Twitter-melding i 15.30-tida opplyste politiet at det var en bil som brant, og at denne står så langt unna gassbeholderne at det ikke var noen umiddelbar eksplosjonsfare.

Det er en bil som brenner inne i lokalene. Den står såpass langt unna gassbeholderne at det ikke er umiddelbar eksplosjonsfare. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 26, 2020

Det er ikke meldt om noen personskader i brannen.