Det nye biblioteket i Bjørvika konkurrerte med Det kongelige Teater i Danmark og et konserthus i tyske Blaibach om den fine prisen.

Jubelen sto i taket i det nye biblioteket da det ble utropt til vinner. Prisen ble delt ut i Potsdam torsdag kveld og kunne strømmes direkte via YouTube.

Biblioteksjef Knut Skansen var i Deichman Bjørvika og fulgte «Night of the Cultural Brands».

– Juryen anerkjenner fornyelsen i biblioteket og at vi har lyktes med å jage bort alle støvete fordommer om hva et bibliotek er. Prisen er også godt nytt for alle som tror på verdien av litteratur, kunnskap og folkeopplysning og folkebibliotekets sentrale rolle som demokratisk grunnfjell i byen, sier Skansen i en pressemelding.

Prisen som er blitt biblioteket til del er en av åtte kategorier som inngår i European Cultural Brand Award-prisutdelingen, som er ment å verdsette innovativt, trendsettende og bærekraftig kulturarbeid.

Prisen deles i år ut for 15. gang, og 112 prosjekter og virksomheter fra 15 europeiske land har vært vurdert.

