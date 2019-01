Bibliotek fikk folkehelsepris

Oslo folkehelsepris går hvert år til en offentlig virksomhet eller frivillig organisasjon som har gjort en «bemerkelsesverdig» innsats for å fremme folkehelsen i Oslo.

I år vant Deichman Tøyen og Deichman Biblo Tøyen prisen. Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid, var tilstede under seremonien i Oslo rådhus i forrige uke.

– En by med mindre forskjeller er en bedre by å bo i for alle. Det skal være helse i alt vi gjør. Derfor er det perfekt at vinneren nettopp involverer befolkningen, tilrettelegger for deltakelse og aktivitet, og jobber for å skape en opplevelse av mestring, tilhørighet, fellesskap og trygghet, sa byråden.

I begrunnelsen heter det:

«Gjennom å tenke nyskapende og fremtidsrettet, har vinneren klart å skape inkluderende møteplasser som bidrar til å fremme sosial inkludering, kunnskap og livskvalitet i befolkningen. Møteplassene har imponerende besøkstall og har lykkes med å engasjere og møte befolkningens ønsker og behov.»

De andre nominerte var Voksenenga nærmiljøhage og Bydelsmødrene.