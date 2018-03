Oslo

Patruljene var tungt bevæpnet, og hadde også med seg hund. Det var til sammen sju politibiler på stedet, skriver Smaalenenes Avis.

Øst politidistrikt henviste til Oslo politidistrikt for opplysninger om saken.

Politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet jobber aktivt med pågripelser etter at det var et oppgjør i et kriminelt miljø i Oslo i helgen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere på konkrete adresser eller aksjoner som vi holder på med. Vi jobber operativt i denne saken og vil kommentere utviklingen etter hvert når det blir mer å gå ut med, sier Metlid.

Les også: Politiet tror organiserte kriminelle står bak skyting i Oslo

Hun sier politiet jobber bredt og operativt etter skytingen på Lambertseter og Bjørndal i Oslo i helgen.

– Det er pågrepet fem personer etter skytingen på Lambertseter, men ingen etter skytingen på Bjørndal. Men vi jobber veldig aktivt og målet er at vi skal få flere pågripelser, sier Metlid.

Politiet opplyser at folk flest ikke har noe å frykte i forbindelse med politiaksjonen.

(NTB)