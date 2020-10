Beruset sjåfør stakk av etter å ha krasjet i flere i Oslo

Føreren framsto beruset og tilbød folk penger for å ikke ringe politiet, skriver politiet selv på Twitter klokka 20.40.

#Oslo Sinsen. Melding om at flere bilister ble påkjørt av en annen, som stakk fra ulykkene. Fører framsto beruset og tilbød penger for å ikke ringe politiet. Vi fikk raskt kontroll på fører og han blåste til langt over lovlig verdi. Bilen er totalvraket. Ingen personskade.